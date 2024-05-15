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Shaman получил премию Минобороны РФ за патриотические песни

Министерство обороны РФ вручило премии в области культуры, отметив выдающихся, по мнению ведомства, современных артистов.

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

Среди лауреатов оказались режиссер Константин Буслов, певцы Валерий Кипелов и Николай Расторгуев, телеведущая Ирина Лосик, коллектив театра «Школа драматического искусства» и другие. Среди прочих премию получил певец Ярослав Дронов.

В Минобороны сообщили, что ведомственная премия присуждается «за произведения и творческие проекты, способствующие военно-патриотическому воспитанию граждан, а также за значительный вклад в развитие культуры» в ВС РФ.

«Патриотическим содержанием оказывает мощное воспитательное воздействие на молодую аудиторию», — пояснили ведущие церемонии вручение награды Shaman, добавив, что в 2023 году он провел «гастрольный тур по Новороссии».