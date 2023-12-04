Сейшелы планируют увеличить турпоток из России

К концу ноября, согласно официальной статистике, Сейшелы приняли 34 524 туриста из России. Министр также не исключил, что Россия станет главным въездным рынком для Сейшел по объему визитов.

По его словам, сейчас ведутся переговоры об увеличении количества прямых рейсов «Аэрофлота» из Москвы до четырех еженедельно. Радегонд уточнил, что в ближайшие годы терминал аэропорта главного острова Сейшел — Маэ планируют модернизировать.

Радегонд также подчеркнул, что туруслуги Сейшел не будут специально адаптировать под российских или каких-то других туристов.

«Мы хотим, чтобы приезжая на Сейшелы туристы погружались в креольскую культуру», — заявил министр.

При этом в июле 2023 г. «Росгосстрах» отнес Сейшельские острова к списку самых непопулярных направлений туризма. В перечень также вошли Шри-Ланка, Мальдивы, Малайзия, Мексика, Ливан. Четверть клиентов «Росгосстраха», оформивших полис для поездок, выбрали путешествия по России. 18% туристов планируют отправиться в страны Шенгенского соглашения, 8,4% собираются на отдых в Турцию и еще 5% туристов оформили полис путешественника для поездки в Абхазию.