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Сергей Бурунов рассказал о самом приятном воспоминании из детства

Российский актер Сергей Бурунов рассказал о самом приятном воспоминании из детства. Об этом в субботу, 1 июня, пишет 5-tv.ru.

Источник: РИА "Новости"

— Папа меня в первый раз привел в аэропорт Домодедово, и я увидел большие самолеты. Я думал, что они маленькие, а они большие, — вспомнил артист.

Бурунов признался, что после этого захотел стать летчиком. Он поступил в Качинское высшее военное авиационное училище имени Мясникова, однако на третьем курсе бросил обучение. По его словам, он романтизировал эту профессию.

В последствии Бурунов принял решение идти в эстрадно-цирковое училище, а уже через год пошел поступать в Щукинское, передает издание.

В прошлом году Бурунов погулял на свадьбе у коллеги по сериалу «Полицейский с Рублевки» Александра Петрова. Артист заявил, что приложил руку к тому, чтобы тот устроил личную жизнь.

Бурунов ранее рассказал, почему к своим 45 годам так и не обзавелся женой и детьми. По словам артиста, он не стремится устраивать личную жизнь, так как пережил неудачный опыт и не хочет его повторения.