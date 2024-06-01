Сергей Бурунов рассказал о самом приятном воспоминании из детства

— Папа меня в первый раз привел в аэропорт Домодедово, и я увидел большие самолеты. Я думал, что они маленькие, а они большие, — вспомнил артист.
Бурунов признался, что после этого захотел стать летчиком. Он поступил в Качинское высшее военное авиационное училище имени Мясникова, однако на третьем курсе бросил обучение. По его словам, он романтизировал эту профессию.
В последствии Бурунов принял решение идти в эстрадно-цирковое училище, а уже через год пошел поступать в Щукинское, передает издание.
В прошлом году Бурунов погулял на свадьбе у коллеги по сериалу «Полицейский с Рублевки» Александра Петрова. Артист заявил, что приложил руку к тому, чтобы тот устроил личную жизнь.
Бурунов ранее рассказал, почему к своим 45 годам так и не обзавелся женой и детьми. По словам артиста, он не стремится устраивать личную жизнь, так как пережил неудачный опыт и не хочет его повторения.