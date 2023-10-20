Сердечные перешивания. Подходит ли человеку свиное сердце?

Рассказывает президент НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии им. Бакулева, президент Лиги здоровья нации, академик РАН Лео Бокерия.

Вес свинье не товарищ

Лидия Юдина, aif.ru: Лео Антонович, недавно учёные из Университета Мэриленда провели вторую пересадку сердца свиньи человеку. Как вы относитесь к таким операциям? Могут ли в будущем они стать рутинной процедурой?

Лео Бокерия: В целом пересадка сердца — это отработанная операция. Сегодня с донорским сердцем, в том числе и в нашей стране, живёт огромное количество людей. Среди них много и тех, кому операция была проведена 10−15 лет назад. Однако к пересадке органов от животного я, как и большинство специалистов, отношусь отрицательно.

Сердце — это насос, который перекачивает кровь. Поэтому большое значение имеет вес донора (свиньи) и реципиента (человека, которому проводится пересадка). Вес свиньи — около 200 килограммов, средний вес человека — 70−90 килограммов, а это другой круг кровообращения. Плюс сердце животного сокращается с гораздо большей частотой, чем сердце человека.

В своё время я провёл несколько таких пересадок, но все они заканчивались тем, что через полгода приходилось искать нормальное донорское сердце и выполнять повторную операцию.

— Много ли сегодня проводится операций на сердце? Не уходят ли они в прошлое — в частности, из-за появления современных высокоэффективных лекарств?

— Как главный кардиохирург Минздрава, я уже более 20 лет готовлю сборник — отчёт, где приводится число больных, пролеченных хирургическим способом. Поэтому точно могу сказать, что от года к году количество операций увеличивается. При этом в кардиохирургии достигнут неимоверный прогресс. Когда я начинал работать, то даже не мог предположить, что при моей жизни будет найден столь эффективный способ воздейст­вия на сердечно-сосудистые заболевания.

Особенность кардиохирургии в том, что она позволяет за одно вмешательство полностью избавить человека от его проблемы. Да, кардиохирургические операции могут продолжаться 5−8 часов, ещё несколько дней занимает выхаживание пациента, но после этого человека можно считать абсолютно здоровым. Он может делать всё что угодно — бегать, прыгать, заниматься профессиональным спортом. Если износился клапан, кардиохирурги меняют его на механический, который может работать 100 лет. Все эти перемены произошли на моих глазах.

Когда я пришёл в Бакулевский институт, у нас 40% больных оставались на операционном столе после искусственного кровообращения. Но сегодня у нас появились кардиопрепараты, которые позволяют предотвратить жизнеугрожающие осложнения.

Многие люди, живущие в отдалённых районах, где нет возможности получить высоко­квалифицированную помощь, не знают, что они могут получить её в любом медучреждении, в котором захотят, — в том числе и в Бакулевском центре. Для этого им достаточно просто обратиться в наш центр.

Шаг вправо, шаг влево

— Ни одному человеку не хочется доводить ситуацию до необходимости получения высоко­технологичной помощи. Есть ли способ уберечься от болезней сердца?

— Универсальным способом оздоровления и поддержания здоровья сердца считается ходьба. Это самая физиологичная нагрузка, которую можно смело рекомендовать всем людям. Всего 3 минуты ходьбы снижают артериальное давление, а 40 минут — риск развития ишемической болезни сердца. ВОЗ признала 20-минутные тренировки в кардиорежиме (когда сердце работает учащённо) 3 раза в неделю стандартом здоровья.

Для занятий не требуются ни специальная экипировка, ни сложное оборудование, ни специально выделенные места. Ходить можно всем, всегда и везде. Ещё одно достоинство ходьбы в том, что она объединяет людей.

Сейчас проходят уже ставшие традиционными соревнования чемпионата России по фоновой ходьбе «Человек идущий», в которых смогут принять участие семейные, студенческие, муниципальные, корпоративные команды от 5 до 50 человек. Команд уже 1645. Также в этом году мы проводим акцию совместно с Ассоциацией сердечно-сосудистых хирургов России под девизом «От сердца к сердцу». Тут на маршруты здоровья врачи выйдут вместе с участниками акции. В формате «Прогулки с врачом» кардиохирурги расскажут о факторах риска сердечно-сосудистых патологий и возможностях их снижения.

Наша общая задача — сделать так, чтобы потенциал здоровья каждого следующего поколения был выше предыдущего. А сделать это можно только личным примером и ответственным отношением к своему здоровью.

— Если говорить не о соревнованиях, а об обычной ходьбе — в чём заключается секрет формулы 10 тыс. шагов?

— Ходьба — это процесс, а не результат. 10 тыс. шагов — цифра примерная и относительная. Если человек пройдёт чуть меньше или чуть больше — трагедии не произойдёт, польза не обнулится. Главное — начать ходить и не бросить занятия после первой же тренировки. Уже через 2−3 недели регулярных занятий человек поймёт пользу, настроится на нужное количество шагов. А на первых порах, чтобы поддержать своё стремление, можно использовать приложение в телефоне или специальный шагомер с пульсометром. Тогда не будет необходимости считать шаги в уме и каждая прогулка станет полезной и осмысленной.

Советы Лео Бокерии

Как сохранить сердце здоровым

1. Следите за весом. Лишние килограммы повышают предрасположенность к аритмиям.

2. Откажитесь от курения. Оно вызывает спазм коронарных сосудов. В сердце попадает меньше крови, кислорода, что приводит к нарушениям ритма.

3. Алкоголь никому никогда ни в какой дозировке не приносил пользы. Лучшее, что можно сделать, — это отказаться от него.

4. Сердце — это мышца, которая нуждается в физической нагрузке. Оптимальная тренировка — ходьба.

5. Исключительно важен режим дня. Необходимо вовремя вставать и ложиться спать в определённое время.

6. Умейте создавать и поддерживать в себе позитивный настрой.