Сердца людей на концерте классической музыки забились в унисон

Ученые из Бернского университета в Швейцарии провели исследование, в ходе которого наблюдали за физиологическими реакциями посетителей концертов в Берлине со струнным квинтетом. Оказалось, что у слушателей живой классической музыки синхронизируется сердцебиение, потоотделение, частота дыхания и движения. Результаты опубликованы в журнале Scientific Reports.

В ходе эксперимента к участникам прикрепили различные носимые датчики частоты сердечных сокращений, дыхания и электропроводимости кожи. Также на испытуемых были направлены камеры для отслеживания движений. Перед концертом все добровольцы прошли личностный тест.

В результате анализа полученных данных выяснилось, что в ответ на исполняемую оркестром музыку люди начинали дышать с одинаковой частотой, а их сердца бились в унисон. Также участники эксперимента одинаково двигались, несмотря на приглушенный свет в зале и большое расстояние между ними.

Затем ученые сравнили результаты личностного теста с показателями на концертах. Оказалось, что синхронизация чаще происходила среди открытых и доброжелательных людей, реже — у добровольцев с более высокой экстраверсией и нейротизмом. Также одновременность физиологических процессов зависела от того, насколько слушателей вдохновляло произведение и насколько они были погружены в музыку.

Авторы подчеркнули, что у исследования были ограничения, так как датчики, которые использовали ученые, были удобными для слушателей, но из-за этого — не слишком точными. В следующих исследованиях авторы предложили улучшить качество записи.

Ранее исследования показали, что музыка помогает продуктивнее работать и бороться со стрессом.

Анна Морозова