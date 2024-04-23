Семейный психотерапевт Оксана Штыркова перечислила 7 признаков микроизмены

Долгие откровенные диалоги в соцсетях с кем бы то ни было — тревожный звоночек. Может быть, люди взахлеб обсуждают кино, музыку и книги, а может, дело дошло уже до флирта и секстинга? Если ваш партнер с кем-то безостановочно обменивается «кружочками» в Telegram, шлет селфи и двусмысленные стикеры — скорее всего, дела плохи.