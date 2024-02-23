Семь псевдополезных продуктов, которые на самом деле вредят здоровью

Сладкие йогурты и творожки
По ее словам, сладкие йогурты и творожки вредные, потому что в них добавляют большое количество сахара. Из-за этого в них мало пользы для организма.
— Сахар — это не яд, но мы потребляем его в пищу ежедневно с другими продуктами в скрытом виде. Если совершенно здоровый человек без инсулинорезистентности съест один сладкий йогурт в день, чтобы быстро поднять уровень энергии, то вреда ему это не нанесет. Но у других людей уже через 20 минут начнутся скачки сахара в организме, — сказала она.
Пакетированные соки и нектары
Эксперт отметила, что пакетированные соки и нектары также содержат много скрытого сахара и не принесут пользы.
— Пакетированные соки и нектары — это вода с сахаром. В сладких соках сахар не скомпенсирован клетчаткой, как во фруктах. Он будет быстро всасываться в кровь и наносить удар по организму. В этих напитках нет никаких полезных веществ и витаминов, — рассказала Соломатина.
Обезжиренные молочные продукты
Обезжиренные молочные продукты позиционируют как максимально полезные для здоровья. Однако кальций и другие ценные компоненты усваиваются только при наличии жира в молоке или твороге, подчеркнула специалист.
— Обезжиренные молочные продукты обычно невкусные, и в них часто добавляют сахар, потому что иначе они бы не пользовались спросом у покупателей. Такие продукты будут еще сильнее стимулировать аппетит, — считает собеседница «ВМ».
Мюсли
По мнению диетолога, многие мюсли обжаривают, а это вредно, потому что в результате обжарки образуются конечные продукты гликирования. В них карамелизируется сахар и склеивает белки в организме человека.
— В наших внутренних органах появляются морщины, и они перестают нормально выполнять свои функции. Кроме того, в мюсли могут добавлять плесневелые орехи и протухшие сухофрукты. За ароматизированными добавками может скрываться все что угодно, — предупредила она.
Каши быстрого приготовления
В быстрорастворимых кашах отсутствует клетчатка, которая сдерживает сахар, содержащийся в данном продукте. Это тот же сахар под другим названием, сообщила эксперт.
— В этом продукте отсутствуют витамины и минералы, которые содержатся под оболочкой зерен, а ее убирают. Остаются только крахмал и сахар. Никакой пользы для организма быстрые каши не несут, — уверена Соломатина.
Протеиновые батончики
Специалист заверила, что большинство производителей протеиновых батончиков вводят покупателей в заблуждение.
— Если на этикетке написано протеиновый или фитнес-батончик, то нужно внимательно изучить состав. Как правило, на первом месте будет стоять сахар. Важно посмотреть количество протеина, жиров, белков и углеводов. Также в его составе могут быть некачественные жиры, — рассказала она.
Продукты без глютена
Истинная непереносимость глютена встречается крайне редко — у одного процента населения. Сейчас безглютеновые продукты — это уловка маркетологов, говорит диетолог.
— Эту страшилку раздули. Важно понимать, что если из продуктов исключают глютен, то вместо него добавляют сахар. И если здоровый человек перестает потреблять в пищу продукты с глютеном, то организм начинает вырабатывать меньше ферментов, и некоторые функции со временем атрофируются, — подытожила Соломатина.