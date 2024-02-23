Семь псевдополезных продуктов, которые на самом деле вредят здоровью

— Сахар — это не яд, но мы потребляем его в пищу ежедневно с другими продуктами в скрытом виде. Если совершенно здоровый человек без инсулинорезистентности съест один сладкий йогурт в день, чтобы быстро поднять уровень энергии, то вреда ему это не нанесет. Но у других людей уже через 20 минут начнутся скачки сахара в организме, — сказала она.