Селин Дион объяснила, почему рассказала о своем диагнозе

В интервью с TODAY Селин Дион призналась, что начала замечать первые признаки болезни еще в 2008-м, однако тогда не стала брать перерыв в карьере. В то время ее покойный муж Рене Анжелил боролся с раком горла.
«Мне приходилось воспитывать детей, прятаться. Я пыталась быть героем», — вспомнила артистка.
Состояние певицы начало прогрессировать, и поначалу она не понимала, что происходит, поэтому не озвучивала свой диагноз. Однако позднее Дион решилась рассказать о своем недуге.
«Я больше не могла этого делать. Врать — слишком тяжелое бремя для меня. Обманывать людей, которые привели меня туда, где я сейчас, — я больше не могла этого делать», — призналась звезда.
Это первое интервью Дион после того, как она сообщила о болезни. Уже пару лет певица не выступает. 25 июня выйдет документальный фильм о ее лечении.