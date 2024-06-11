Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Селин Дион объяснила, почему рассказала о своем диагнозе

Артистка публично заявила, что ей диагностировали синдром мышечной скованности, в декабре 2022 года.

Источник: AP 2023

В интервью с TODAY Селин Дион призналась, что начала замечать первые признаки болезни еще в 2008-м, однако тогда не стала брать перерыв в карьере. В то время ее покойный муж Рене Анжелил боролся с раком горла.

«Мне приходилось воспитывать детей, прятаться. Я пыталась быть героем», — вспомнила артистка.

Состояние певицы начало прогрессировать, и поначалу она не понимала, что происходит, поэтому не озвучивала свой диагноз. Однако позднее Дион решилась рассказать о своем недуге.

«Я больше не могла этого делать. Врать — слишком тяжелое бремя для меня. Обманывать людей, которые привели меня туда, где я сейчас, — я больше не могла этого делать», — призналась звезда.

Это первое интервью Дион после того, как она сообщила о болезни. Уже пару лет певица не выступает. 25 июня выйдет документальный фильм о ее лечении.