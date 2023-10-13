Селфи делают женщин более привлекательными для окружающих

Британские ученые из Йоркского университета провели исследование, в ходе которого выяснили, что женщины на фотографиях кажутся более стройными и привлекательными, когда снимок сделан с ракурса селфи — автопортретного фото, чаще всего выполняющегося с расстояния вытянутой руки. Результаты опубликованы в журнале PLoS One.

Для эксперимента выбрали десять женщин-моделей с разным индексом массы тела, которых попросили надеть обтягивающую одежду. Затем ученые проводили съемку с четыре разных ракурсов: селфи с руки, селфи-палка (штатив), съемка с расстояния в 2 метра (аллоцентричный ракурс) и съемка, направленная вниз на тело (эгоцентричный ракурс).

После этого 272 добровольца оценивали сделанные снимки моделей с точки зрения привлекательности и предполагаемого веса модели по стобалльной шкале. Согласно результатам, девушки, которые делали селфи, воспринимались как более красивые и стройные. При сравнении всех ракурсов оказалось, что эгоцентричный имеет самые низкие оценки привлекательности.

По мнению авторов исследования, ракурс фото собственного тела, которое люди выкладывают в социальные сети, может значительно влиять на восприятие своей фигуры, причем как у автора публикации, так и у зрителя. Это влияние может негативно сказываться на процессах объективизации, а также на риск развития расстройств пищевого поведения.

Люди, у которых уже имеется такой риск, оценивали селфи как более привлекательные фотографии. Поэтому будущие исследования должны быть направлены на более глубокое и масштабное изучение этих эффектов.



Селфи также может привести не только к проблемам с психикой, но и к денежным потерям. Так, в городе Италии ввели штрафы для тех, кто слишком долго и часто фотографируется.