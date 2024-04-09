Селедка, тюльпаны и Шолохов. Куда поехать в России этой весной

Национальный туристический портал Russia.Travel подготовил подборку событийных весенних маршрутов. Он создан в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», который реализуется по решению президента, чтобы путешествия в нашей стране стали доступными, комфортными и безопасными для всех.
День селедки в Калининградской области
Калининградская область — регион с давней и богатой историей рыболовецкого промысла, которая исчисляется десятками веков. Чтобы попробовать блюда местной рыбной кухни, туристы приезжают в Калининград из года в год. Современный рыболовецкий флот Калининградской области ведет свою историю с 1948 года, когда калининградские рыбаки вышли из Балтики в океан и направились к берегам Исландии на свою первую экспедицию за сельдью. В честь этого события и был учрежден один из самых аутентичных и любимых народных праздников в Калининградской области — День селедки.
В этом году День селедки будут отмечать целую неделю: с 5 по 12 апреля в ресторанах Калининграда и области рыбное меню будет особенно разнообразным. А 13 апреля в Музее Мирового океана пройдут экскурсии и мастер-классы для взрослых и детей, которые проведут настоящие профессионалы из Федерации рыболовного спорта. Рассказывать о развитии рыбного промысла и изучении океана будут на рыболовном судне СРТ-129, научно-исследовательском судне «Витязь», в выставочном центре «Пакгауз» и Военно-морском центре музея.
Парад и выставка ретротранспорта в Санкт-Петербурге
18 мая в Санкт-Петербурге пройдет самый масштабный в России парад раритетных средств передвижения — троллейбусов, трамваев, мотоциклов, легковых и грузовых автомобилей и спецтехники из частных коллекций и музеев России и других стран. Колонна из 320 образцов исторической техники проедет по центральным улицам Санкт-Петербурга, стартуя от Морской набережной. Все желающие смогут присоединиться к параду в качестве пассажиров ретроавтобусов — это совершенно бесплатно. В конечной точке маршрута на Инженерной улице все экспонаты будут в свободном доступе.
«Шолоховская весна» в Ростовской области
В последние выходные мая в станицах Вешенская и Каргинская Ростовской области пройдет ежегодный литературно-фольклорный фестиваль «Шолоховская весна», посвященный памяти Михаила Шолохова — великого русского писателя, который родился на хуторе Кружилинский станицы Вешенская 24 мая 1905 года. В 1984 году, когда Михаила Александровича не стало, в день его рождения жители его родной станицы решили почтить память великого земляка, который всю жизнь воспевал родной край. Они нарядились в старинные казачьи костюмы, вышли на улицы и запели любимые казачьи песни Шолохова. Так зародился праздник «Шолоховская весна».
Одно из самых душевных мероприятий фестиваля — выставка куреней (курень — название жилого дома у казаков) и одновременно соревнование в гостеприимстве «Задорный курень». Прямо на станичной площади размещают уютные курени, хозяева которых приглашают гостей отведать старинные казачьи блюда, спеть и сплясать вместе с ними.
Фестиваль тюльпанов в Республике Калмыкия
Весь апрель в Калмыкии цветут тюльпаны, и весь месяц в регионе празднуют это событие, знаменующее начало весны и пробуждение дикой природы. Фестиваль тюльпанов — масштабный фольклорно-этнографический праздник, призванный познакомить гостей региона с традициями национальной культуры калмыков, а также обратить внимание на необходимость охраны и сохранения уникальных краснокнижных тюльпанов Геснера — Шренка.
В столице республики Элисте будут выступать калмыцкие фольклорные ансамбли, пройдут соревнования по борьбе и стрельбе из лука. Из Элисты каждый день будут организованы выезды на большие и малые тюльпановые поля Калмыкии, где туристы смогут сделать красивейшие фотографии.
День оленевода на Ямале
Самый яркий и зрелищный праздник Ямало-Ненецкого округа проходит в этом году с 24 марта по 21 апреля, кочуя по населённым пунктам региона и задерживаясь в каждом на 1−2 дня. Знакомство с национальной северной кухней (деликатесы из ценных пород рыбы, выловленной в чистейших водоемах Ямала, строганина с брусникой, разнообразные блюда из оленины