Селедка, тюльпаны и Шолохов. Куда поехать в России этой весной

Калининградская область — регион с давней и богатой историей рыболовецкого промысла, которая исчисляется десятками веков. Чтобы попробовать блюда местной рыбной кухни, туристы приезжают в Калининград из года в год. Современный рыболовецкий флот Калининградской области ведет свою историю с 1948 года, когда калининградские рыбаки вышли из Балтики в океан и направились к берегам Исландии на свою первую экспедицию за сельдью. В честь этого события и был учрежден один из самых аутентичных и любимых народных праздников в Калининградской области — День селедки.