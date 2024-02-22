Секвойи восстанавливаются после пожара в Калифорнии

Благодаря толстой коре деревья этого вида являются очень огнестойкими, но пожар был настолько сильным, что пламя уничтожило листву на высоте более 91 метра. Поэтому многие опасались, что секвойи никогда не восстановятся, однако несколько месяцев спустя на многих из почерневших от огня стволов и ветвей начали прорастать крошечные иголки, а спустя два года лес зазеленел. Об этом пишет The Guardian.