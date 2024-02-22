Секвойи восстанавливаются после пожара в Калифорнии

В августе 2020 года в пожаре в Калифорнии погиб почти весь государственный парк Биг Бейсин Секвойо. Огонь опалил деревья, некоторым из которых более 1500 лет.
Благодаря толстой коре деревья этого вида являются очень огнестойкими, но пожар был настолько сильным, что пламя уничтожило листву на высоте более 91 метра. Поэтому многие опасались, что секвойи никогда не восстановятся, однако несколько месяцев спустя на многих из почерневших от огня стволов и ветвей начали прорастать крошечные иголки, а спустя два года лес зазеленел. Об этом пишет The Guardian.
Большая часть свежей поросли появилась из почек под поверхностью коры и тех, что находили глубоко внутри деревьев. Известно, что эти побеги находились в состоянии покоя более одной тысячи лет.
Радиоуглеродный анализ показал, что эти вещества находились там в среднем до 21 года, при этом различным запасенным углеводам было почти 60 лет.
Таким образом ученые сделали вывод, что секвойя возродилась благодаря использованию запасов углерода, которые подпитывали спящие почки.
Ранее в Китае восстановили численность популяции растения, считавшегося вымершим.
Анна Морозова