«Секс, наркотики» Петра II. Как развратили и убили юного императора

Весной 1727 года Россия узнала о том, что на троне произошла очередная смена. Новым главой государства стал Петр Алексеевич Романов, полный тезка основателя Российской империи.
Основатель империи не разобрался с наследниками
Есть и еще одно схожее обстоятельство в судьбах внука и дедушки — возраст формального вступления на престол. Петр I был провозглашен царем в 10 лет, а Петр II — в 11.
На этом общее заканчивается. Если основатель Российской империи взрослел вместе с Потешными полками, и в эпицентре борьбы за власть оказался уже возмужавшим, то внук его угодил в самое пекло.
Петр Великий никак не предполагал, что вокруг его наследия закипят нездоровы страсти. Однако конфликт с сыном Алексеем, обвиненным в измене, запустил процесс династического кризиса.
Сыновья Петра от второго брака с Мартой Скавронской умерли в юном возрасте, что и стало одной из причин подписания в 1722 году Указа о престолонаследии, по которому монарх получал право самостоятельно определять себе преемника.
Однако кончина Петра Великого в 1725 году была столь стремительной, что последнюю волю он изложить не смог.
Пей, деточка, пей!
В итоге среди претендентов на престол оказались жена покойного, их дочери, а также девятилетний внук императора Петя.
Светлейший князь Александр Данилович Меньшиков объединил партию знати, которая, опираясь на гвардию, возвела на трон вдову под именем императрицы Екатерины.
Вот только здоровья любительницы веселых кутежей хватило ненадолго. В 1727 году в возрасте 43 лет Екатерина скончалась от болезни легких.
17 мая новым императором был провозглашен Петр II. Это отвечало настроениям большинства российского общества, продолжавшего считать, что трон должен переходить к прямому потомку по мужской линии.
В 11 лет принимать власть непросто, но дело не только в этом. У младшего Петра детство было очень трудным. Отец, погибший в застенках деда, при жизни наследником не занимался. Мальчика поручили пьющим нянькам, и те, чтобы облегчить себе жизнь, «убаюкивали» его вином. Так что будущего императора буквально с колыбели «подсадили на стакан».
Когда Петр Великий потерял сыновей, он обратил на внука более пристальное внимание. Как-то, решив проверить его знания, обнаружил полную несостоятельность приставленных к нему учителей — мальчик не умел объясняться по-русски, немного знал немецкий язык и латынь и гораздо лучше — татарские ругательства. Разгневанный монарх избил педагогов, однако это мало что изменило, и учился Петя из рук вон плохо.
Тусовки «золотой молодежи» XVIII века
Новость о том, что он стал императором, 11-летнего подроста взволновала мало. Пока вокруг кипели страсти, он проводил время в кругу «золотой молодежи», где попал под влияние князей Долгоруковых, один из которых, Иван, становится его фаворитом.
Пожалуй, лишь два человека сохраняли с ним искренние и теплые отношения — родная сестра Наталья Алексеевна и родная тетка Елизавета Петровна. «Тетушке» к тому времени было 17 лет.
Юный император, однако, испытывал к Елизавете не родственные, а любовные чувства, даже намереваясь на ней жениться, что приводило придворных в смятение.
Падение светлейшего
Первоначально верх в борьбе за влияние на Петра II взял Меньшиков, готовивший брак императора со своей дочерью Марией.
Но недуг светлейшего князя, продолжавшийся несколько недель, позволил конкурентам Меньшикова полностью перехватить инициативу.
В сентябре 1727 года Меньшиков был обвинен в измене и казнокрадстве, и вместе с семьей сослан в Березов. Туда же отправилась и Мария Меншикова, бывшая невеста Петра II. Царь-подросток полностью попал под влияние клана Долгоруковых.
В конце февраля 1728 года в Москве состоялась официальная коронация Петра II. Под влиянием Долгоруковых, император намеревался вернуть столицу в Москву. Долгоруковы получили важнейшие государственные посты, тем самым добившись огромной власти.
Корабль без команды
В конце 1728 года в 14-летнем возрасте умерла сестра Петра Наталья, один из немногих людей, умевших оказывать благотворное влияние на него, останавливать его кутежи, все больше напоминавшие запои.
Потеряв близкого человека, император пустился во все тяжкие. Государственные дела были пущены на самотек, иностранные послы писали, что Россия ныне более всего напоминает корабль, который идет по воле ветра и волн, с пьяной или спящей командой на борту.
Окончательный триумф клана Долгоруковых должна была закрепить царская свадьба — на сей раз невестой выступала 17-летняя княжна Екатерина Долгорукова.
Свадьбу назначили на 17 января 1730 года. Между тем, при дворе уже находились смельчаки, позволявшие себе заявлять, что Долгоруковы споили императора, и в таком режиме он долго не протянет. Похоже, что и сам 14-летний Петр начал уставать от происходящего вокруг себя. Но изменить уже ничего не успел.
«Закладывайте лошадей. Поеду к сестре»
6 января 1730 года, в очень сильный мороз, Пётр II вместе с фельдмаршалом Минихом и вице-канцлером Остерманом принимал парад, посвящённый водоосвящению на Москве-реке. Возвращаясь во дворец, он ехал, стоя на запятках саней своей невесты.
Через несколько часов во дворце у императора начался сильный жар. Врачи, осмотревшие Петра II, поставили страшный для того времени диагноз — оспа.
Возможно, молодой организм справился бы с недугом, но здоровье Петра уже было расшатано развлечениями не по возрасту. Его состояние ухудшалось.
Долгоруковы были в отчаянии, но мучала их не совести, а утекающая из рук власть. Они предприняли отчаянную попытку спасти положение, уговорив Петра II подписать завещание в пользу своей невесты, но император впал в беспамятство.
В ночь на 19 января 1730 года Петр II внезапно очнулся и произнес: «Закладывайте лошадей. Я поеду к сестре Наталии». Через несколько минут его не стало.
Прямая мужская линия рода Романовых на этом пресеклась.
История Петра II — одна из самых постыдных в монархической летописи. Жадные до денег, чинов и власти взрослые развратили подростка, не думая ни о нем, ни о стране.