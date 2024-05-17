«Секс, наркотики» Петра II. Как развратили и убили юного императора

В 11 лет принимать власть непросто, но дело не только в этом. У младшего Петра детство было очень трудным. Отец, погибший в застенках деда, при жизни наследником не занимался. Мальчика поручили пьющим нянькам, и те, чтобы облегчить себе жизнь, «убаюкивали» его вином. Так что будущего императора буквально с колыбели «подсадили на стакан».