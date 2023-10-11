Феномен Бейонсе: почему зрители готовы платить за качественное зрелище

В своем туре Renaissance Бейонсе смогла заработать ошеломляющую сумму в размере 596 млн долларов. Это доказывает, что зрители всегда готовы заплатить за качественное зрелище.

Старт тура состоялся в мае текущего года, и до сих пор он продолжается, что делает еще более впечатляющим финансовый успех Бейонсе. Для сравнения, прощальный тур Элтона Джона позволил ему заработать приблизительно миллиард долларов. Однако этому знаменитому музыканту потребовалось значительно больше времени — с 2018 по 2023 год (с учетом перерыва на пандемию).

Факт заработка Бейонсе и других мировых звезд на концертах является наглядным доказательством того, что людям всегда нужны эмоциональные впечатления и яркие события.

Зрители готовы отдать приличную сумму за возможность насладиться выступлением своего кумира.