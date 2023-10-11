Феномен Бейонсе: почему зрители готовы платить за качественное зрелище
Renaissance World Tour американской певицы Бейонсе собрал более полумиллиарда долларов.
Renaissance World Tour американской певицы Бейонсе собрал более полумиллиарда долларов.
В своем туре Renaissance Бейонсе смогла заработать ошеломляющую сумму в размере 596 млн долларов. Это доказывает, что зрители всегда готовы заплатить за качественное зрелище.
Старт тура состоялся в мае текущего года, и до сих пор он продолжается, что делает еще более впечатляющим финансовый успех Бейонсе. Для сравнения, прощальный тур Элтона Джона позволил ему заработать приблизительно миллиард долларов. Однако этому знаменитому музыканту потребовалось значительно больше времени — с 2018 по 2023 год (с учетом перерыва на пандемию).
Факт заработка Бейонсе и других мировых звезд на концертах является наглядным доказательством того, что людям всегда нужны эмоциональные впечатления и яркие события.
Однако каждый артист, чтобы достичь такого финансового успеха, должен обладать неповторимым талантом, стоять на пике своей популярности и иметь такие качества, которые позволяют ему привлекать и удерживать внимание зрителей.