Седина в перья: самая старая дикая птица в мире вошла в режим «активного ухаживания»

Как пишет Live Science, старейшая из известных в мире диких птиц обхаживает самцов на отдаленном острове у Гавайских островов после того, как ушел из жизни ее постоянный партнер.
По данным Службы охраны рыбных ресурсов и дикой природы США (USFWS), самке альбатроса по прозвищу Уиздом, скорее всего, уже за 70, и она плавает в северной части Тихого океана со времен администрации Эйзенхауэра.
Биологи впервые идентифицировали Уиздом в 1956 году и надели на ее правую ногу браслет, который сохранился до сих пор. На момент наложения повязки альбатрос был уже зрелым, то есть ему могло быть 72 года — на два десятилетия больше, чем средняя продолжительность жизни представителей этого вида.
Лейсанские альбатросы (Phoebastria immutabilis) — долгоживущие морские птицы, которые живут в паре всю жизнь с одним товарищем. Они названы в честь колонии, насчитывающей 145 тысяч пар на острове Лейсан, одном из северо-западных Гавайских островов, расположенном в 930 милях (1,5 тысячи километров) к северо-западу от Гонолулу.