Седина в перья: самая старая дикая птица в мире вошла в режим «активного ухаживания»

Биологи впервые идентифицировали Уиздом в 1956 году и надели на ее правую ногу браслет, который сохранился до сих пор. На момент наложения повязки альбатрос был уже зрелым, то есть ему могло быть 72 года — на два десятилетия больше, чем средняя продолжительность жизни представителей этого вида.