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Седина в перья: самая старая дикая птица в мире вошла в режим «активного ухаживания»

Биологи с атолла Мидуэй в северной части Тихого океана заметили семидесятилетнюю самку лейсанского альбатроса по имени Уиздом, которая флиртовала с потенциальными партнерами спустя несколько месяцев после окончания сезона гнездования.

Источник: Reuters

Как пишет Live Science, старейшая из известных в мире диких птиц обхаживает самцов на отдаленном острове у Гавайских островов после того, как ушел из жизни ее постоянный партнер.

По данным Службы охраны рыбных ресурсов и дикой природы США (USFWS), самке альбатроса по прозвищу Уиздом, скорее всего, уже за 70, и она плавает в северной части Тихого океана со времен администрации Эйзенхауэра.

Биологи впервые идентифицировали Уиздом в 1956 году и надели на ее правую ногу браслет, который сохранился до сих пор. На момент наложения повязки альбатрос был уже зрелым, то есть ему могло быть 72 года — на два десятилетия больше, чем средняя продолжительность жизни представителей этого вида.

Лейсанские альбатросы (Phoebastria immutabilis) — долгоживущие морские птицы, которые живут в паре всю жизнь с одним товарищем. Они названы в честь колонии, насчитывающей 145 тысяч пар на острове Лейсан, одном из северо-западных Гавайских островов, расположенном в 930 милях (1,5 тысячи километров) к северо-западу от Гонолулу.