Scientific Reports: люди палеолита ели зайцев, черепах и леопардов

До сих пор считалось, что люди прошлого (далекого прошлого, между 300 000 и 45 000 лет назад) питались довольно однообразно, в основном копытными. Но археологи выяснили, что на их «столе» появлялись и более экзотические блюда — из черепах, птиц и даже леопардов.

В основу своего анализа археологи взяли останки древних животных, найденные на стоянке Гар-э-Буф в Иране. В промежутке между 81 000 и 45 000 лет назад в этих горах вполне себе жили и иногда даже процветали люди. А где они живут, там и едят.

Разобрав стол древних людей до косточек, археологи выяснили, что он был довольно разнообразным. Во всяком случае, куда богаче, чем считалось до сих пор. Как пишут авторы исследования в журнале Scientific Reports, подавляющую часть рациона древних (75%) составляли копытные, в основном дикие козы и джейраны. Чуть реже встречались дикие кабаны, благородные олени, лошади и дикий крупный рогатый скот.

Но встречались археологам и «деликатесы». Выяснилось, что люди среднего палеолита время от времени баловали себя черепахами, птицами, зайцами и хищниками — в частности, рыжей лисицей и крупными хищными кошками, такими, как леопард.

Причем древние знали толк в кулинарии. Сырым они мясо не ели. Черепах, к примеру, зажаривали прямо в панцирях (так, во всяком случае, археологи интерпретировали следы огня на внешних поверхностях панцирей ископаемых черепах).

Нам может показаться, что ученые делают все это из праздного любопытства, но антропологи на самом деле преследуют вполне конкретные цели. По их словам, реконструкция пищевых привычек ранних гомининов — «одна из главных целей археозоологических исследований, которые проливают свет на то, как наши предки адаптировались и взаимодействовали с различными средами обитания».