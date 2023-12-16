Science: лекарства от ожирения — прорыв года-2023

По их версии — это препараты, имитирующие действие глюкагоноподобного пептида-1 — гормона, снижающего уровень глюкозы в крови. Как эти вещества помогли ученым пересмотреть проблему ожирения и какие другие (местами очень неожиданные) болезни с их помощью можно лечить, вы узнаете из нового материала.

Около 70% жителей США и 50% населения Европы страдает от избыточного веса. Он влечет серьезные последствия для здоровья, поскольку увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний, диабета 2 типа, артрита, жировой болезни печени и некоторых видов рака.

Ученые долгое время безуспешно пытались найти лекарства, которые помогли бы эффективно бороться с ожирением и при этом не наносили бы вреда организму. И наконец к 2023 году исследователи разработали новый класс препаратов, имитирующих естественный гормон, вырабатываемый клетками кишечника, — глюкагоноподобный пептид-1 (GLP-1). GLP-1 регулирует секрецию инсулина (еще одного гормона, который необходим для снижения уровня глюкозы в крови) и другие биохимические процессы в организме. Способность глюкагоноподобного пептида-1 снижать уровень глюкозы в крови была обнаружена в начале 1990-х годов. Кроме того, эксперименты сначала на лабораторных мышах, а затем на людях показали, что искусственное введение GLP-1 снижает аппетит.

Первым препаратом-аналогом GLP-1 стал эксенатид, в 2005 году одобренный для лечения диабета 2 типа. Вместо человеческого гормона в его основе был пептид из яда ящерицы — аризонского ядозуба. Через несколько лет ученые разработали другое лекарство, уже по образцу человеческого GLP-1. Хотя изначально препарат позиционировался как средство для лечения диабета, в конце 2014 года он был одобрен для лечения ожирения. Недостатком этих лекарств было то, что пациент должен был вводить их один или два раза в день. Избежать этого позволило новое соединение, разработанное в 2021 году, — семаглутид. Его, в отличие от предшественников, достаточно было принимать раз в неделю.

Эффективность семаглутида подтвердили исследования: препарат позволял принимавшим его людям на 15% снизить вес за 16 месяцев. Кроме того, опросы испытуемых показали, что лекарство подавляло аппетит.

Однако вплоть до 2023 года оставался нерешенным вопрос: могут ли препараты-аналоги GLP-1, помимо снижения веса, улучшить общее состояние здоровья у людей с ожирением. Исследование, проведенное в августе этого года, показало, что у людей с ожирением и сердечной недостаточностью семаглутид позволяет нормализовать сердцебиение, улучшить самочувствие и повысить выносливость. В том же месяце другая группа ученых опубликовала масштабную работу с участием 17 тысяч добровольцев, которая подтвердила благотворное влияние лекарства на сердечно-сосудистую систему. Так, авторы выяснили, что у людей, принимавших семаглутид, риск летальных или несмертельных сердечных приступов и инсультов был на 20% ниже, чем у тех, кто принимал плацебо.

В настоящее время сфера применения препаратов-аналогов GLP-1 расширяется. Например, ученые исследуют их как одно из потенциальных средств для лечения наркомании и других зависимостей. Дело в том, что люди, на которых препарат исследовался как лекарство от ожирения, сообщили, что у них уменьшилась тяга к алкоголю и сигаретам. В клинических испытаниях также проверяются препараты GLP-1 для лечения болезней Альцгеймера и Паркинсона, что отчасти основано на доказательствах того, что они помогают уменьшить воспалительные процессы в головном мозге.

Однако не следует забывать, что практически любые лекарства (и аналоги GLP-1 не стали исключением) имеют побочные эффекты. Препараты, имитирующие глюкагоноподобный пептид-1 могут вызывать, например, тошноту и желудочно-кишечные расстройства, которые могут заставить некоторые группы пациентов отказаться от такого лечения.

Врачи говорят, что еще одна большая проблема, связанная с аналогами GLP-1, заключается в том, что, скорее всего, людям с ожирением их придется принимать в течение всей жизни. Так, согласно исследованиям, отмена семаглутида у пациентов, которым он помог снизить вес, привела к тому, что спустя год две трети потерянной массы тела вернулись.

Сейчас исследователи продолжают поиски новых препаратов от ожирения, например, пытаясь объединять в одно лекарство несколько молекул, имитирующих действие разных гормонов.

Несмотря на существующие ограничения терапии, препараты-аналоги GLP-1, действительно, можно назвать прорывом, поскольку они позволили изменить не только существовавшие ранее методы лечения ожирения, но и само понимание причин этого заболевания.

Текст: Виталина Деркач