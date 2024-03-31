Science Advances: названа причина неравномерного вращения Солнца, которое удивляло ученых

Как оказалось, моды акустических колебаний в высоких широтах Солнца огибают полюса и «гонят» тепло от них к экватору. Такой перенос от более горячих полюсов в экваториальную область ограничивает возможную разницу температур между этими двумя широтами — она не может быть больше 7 Кельвинов (7 градусов Цельсия). Разница для шара раскаленной плазмы откровенно незначительная, говорят эксперты. Но именно этот температурный диапазон в итоге управляет дифференциальным вращением.