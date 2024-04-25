Считавшуюся утерянной картину Густава Климта продали за €30 млн

О самой картине также известно не слишком много. Она была создана по заказу семьи австро-венгерских промышленников Лизеров, на ней изображена дочь одного из братьев семейства. На момент смерти Густава Климта в 1918 году картина была еще не полностью закончена и даже не подписана. Несмотря на это, наследники художника передали заказчикам полотно, считают эксперты.