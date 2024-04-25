Считавшуюся утерянной картину Густава Климта продали за €30 млн

Картина австрийского художника Густава Климта, считавшаяся утерянной на протяжении почти 100 лет, была продана на аукционе Im Kinsky в Вене. Стоимость «Портрета фрейлейн Лизер» составила €30 млн, сообщают представители аукционного дома.
Организаторы торгов назвали произведение искусства «выдающимся лотом» и признались, что остались полностью довольны результатами аукциона. Отмечается, что именно к этой работе был «огромный» международный интерес: за ее продажей следили ценители искусства и представители средств массовой информации со всего мира.
Где именно портрет хранился с 1920-х годов вплоть до второй половины XX века, неизвестно. Ни в одном списке художественных ценностей, экспроприированных нацистами, работа не значится. С 1960-х годов портрет принадлежал уже предыдущим владельцам, имя которых организаторы торгов не называют. В январе 2024 года они выставили картину на аукцион.
О самой картине также известно не слишком много. Она была создана по заказу семьи австро-венгерских промышленников Лизеров, на ней изображена дочь одного из братьев семейства. На момент смерти Густава Климта в 1918 году картина была еще не полностью закончена и даже не подписана. Несмотря на это, наследники художника передали заказчикам полотно, считают эксперты.
В марте 2023 года на аукционе Sotheby's в Лондоне была продана картина «Мурнау с церковью II» Василия Кандинского. Работа ушла с молотка за рекордные $44,9 млн и стала самой дорогой работой художника-абстракциониста. До этого таковой считалась «Картина с белыми линиями» (1913), ушедшая за $41,8 млн с аукциона Sotheby's в 2017 году.