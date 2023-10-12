Счастье в зрении: интересные факты про глаза

Глаз человека видит только три цвета.

Синий, красный и зеленый — это три цвета, которые могут видеть наши глаза. Остальные являются их сочетанием.

При нарушении восприятия хотя бы одного цвета, развивается дальтонизм, наличие которого проверяют при помощи специальных таблиц. Чаще всего этим недугом страдают мужчины, в то время как женщины являются носителями гена этого заболевания.

Дети с косоглазием видят мир плоским

При косоглазии нарушаются функции всех отделов зрительного анализатора. Ребенок с таким заболеванием не может сливать изображение с двух глаз в единый образ. Поэтому он видит мир плоским, так как не имеет возможности воспринимать пространственный объем.

Роговица глаз человека схожа с акульей

По своим характеристикам роговая оболочка глаза акулы идентична человеческому органу зрения. Ее используют при трансплантации, после которой она полностью приживается и отлично функционирует в будущем.

Кроме того, акулью роговицу используют для тестирования новых препаратов, которые в будущем планируется использовать для профилактики многих глазных заболеваний.

Невозможно чихнуть с открытыми глазами

Закрывание глаз во время чихания — автоматический бессознательный рефлекс. Ученые до конца не знают, почему он возникает.

Согласно одной из версий, чихание возникает во время попадания в дыхательные пути раздражителей. В этот момент веки закрываются, чтобы предотвратить повторное попадание веществ в организм через слизистую глаза.

Важно отметить миф о том, что если чихнуть с открытыми глазами, они могут выпасть. Такой сценарий маловероятен, так как давление повышается только в сосудах. Максимум, что может произойти, — это микроскопические разрывы капилляров.

Повязка поможет быстро адаптироваться к перемене света

Если постоянно носить повязку на один глаз, это поможет быстрее адаптироваться при переходе с яркого уличного освещения в затемненное помещение.

Нужно просто открыть глаз, который был закрыт на свету. И наоборот, закрыть тот, которым вы смотрели на улице. Существует версия, что так делали пираты, чтобы привыкнуть к полумраку в трюме.

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Анна Морозова