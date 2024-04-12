Счастье в количестве. Психолог назвала 7 признаков денежной зависимости

Ранее эксперт по личным финансам Максим Темченко ответил на вопрос, стоит ли давать деньги в долг. По его словам, современная система кредитования позволяет получить кредит на довольно простых условиях, но банк не даст деньги тому, кто не имеет достаточного дохода или уже зарекомендовал себя как недобросовестный заемщик. Поэтому, если человек не хочет рисковать своими деньгами, это должно быть тревожным знаком. Действительно близкому другу или родственнику он посоветовал дать в долг, но не ту сумму, которую он просит, а ту, которую не жалко подарить.