Счастье в количестве. Психолог назвала 7 признаков денежной зависимости

Зависимость от денег, на первый взгляд, не так опасна, как зависимость от алкоголя или, например, психоактивных веществ, но на самом деле это не так, рассказала aif.ru психолог Елена Нолари. По ее словам, даже если денежная зависимость не разрушает физическое здоровье, то она негативно сказывается на психическом здоровье, отношениях с близкими людьми, положении в социуме и жизненных перспективах.
Психолог отметила, что признаки денежной зависимости могут быть явными и скрытыми. Она отметила семь наиболее распространенных.
Одержимость получением денег. Человек с такой одержимостью постоянно думает о том, где и как он может заработать еще больше денег. Часто это приводит к увлечению азартными играми, ставками, лотереями и так далее.
Отрицание важности денег. Часто такое отрицание проявляется в непонимании и нежелании знать четкую картину своего финансового положения. Чем больше человек отрицает важность денег, тем сильнее он склонен к чрезмерным расходам и импульсивным покупкам. Отрицание денег может проявляться и в нежелании говорить о них, в убежденности, что все, что связано с деньгами — стыдно и недостойно.
Страх того, что деньги могут закончиться. При этом страх может быть безосновательным и даже внезапным, проявляться в панических настроениях и тревожных расстройствах.
Нежелание тратить. Денежная зависимость может выражаться не только в бесконтрольных тратах, но и в излишней скупости, в стремлении откладывать как можно больше, даже в ущерб самому необходимому.
Связь между самооценкой и финансовым положением. При этом зависимый человек может ощущать себя хорошо только когда он бесконтрольно тратит деньги или, наоборот, только если он обладает большой суммой денег на банковском счете.
Склонность к рискованным действиям. Проявляется не только в склонности к азартным играм, но и, например, к чрезмерно рискованным сделкам. Человек, склонный к таким поступкам, может потратить последнее ради призрачной надежды разбогатеть.
Неспособность изменить свое финансовое поведение. Человек с денежной зависимостью, как правило, без посторонней помощи не способен изменить свое финансовое поведение даже если осознает все негативные последствия для себя. Однако, чтобы обратиться за помощью, необходимо осознать наличие денежной зависимости. Таким образом, зависимый человек попадает в замкнутый круг, а точнее, в воронку, которая затягивает его все глубже и глубже.
Ранее эксперт по личным финансам Максим Темченко ответил на вопрос, стоит ли давать деньги в долг. По его словам, современная система кредитования позволяет получить кредит на довольно простых условиях, но банк не даст деньги тому, кто не имеет достаточного дохода или уже зарекомендовал себя как недобросовестный заемщик. Поэтому, если человек не хочет рисковать своими деньгами, это должно быть тревожным знаком. Действительно близкому другу или родственнику он посоветовал дать в долг, но не ту сумму, которую он просит, а ту, которую не жалко подарить.