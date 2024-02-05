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Сборы фильма «Мастер и Маргарита» превысили 1 млрд рублей

Фильм «Мастер и Маргарита» (производство — «Марс Медиа», «Профит», «Амедиа») режиссера Михаила Локшина и сценариста Романа Кантора заработал в прокате более 1 млрд руб., следует из данных Единой автоматизированной информационной системы Фонда кино. Лента уже второй уикенд остается лидером проката.

«Мастер и Маргарита» — экранизация одноименного романа Михаила Булгакова. Роль Мастера исполнил Евгений Цыганов, Маргариты — Юлия Снигирь, Воланда — немецкий актер Аугуст Диль. О производстве картины было заявлено в 2018 году, когда она получила финансовую поддержку Фонда кино. Режиссером тогда значился Николай Лебедев, известный по «Легенде № 17» (2012) и «Экипажу» (2016), а выход фильма на экраны планировался в 2021 году. Впоследствии Николая Лебедева сменил Михаил Локшин. Бюджет фильма составил 1,2 млрд руб.

Юлия Юрасова