Сборы фильма «Мастер и Маргарита» превысили 1 млрд рублей

«Мастер и Маргарита» — экранизация одноименного романа Михаила Булгакова. Роль Мастера исполнил Евгений Цыганов, Маргариты — Юлия Снигирь, Воланда — немецкий актер Аугуст Диль. О производстве картины было заявлено в 2018 году, когда она получила финансовую поддержку Фонда кино. Режиссером тогда значился Николай Лебедев, известный по «Легенде № 17» (2012) и «Экипажу» (2016), а выход фильма на экраны планировался в 2021 году. Впоследствии Николая Лебедева сменил Михаил Локшин. Бюджет фильма составил 1,2 млрд руб.