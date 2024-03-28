Саввин день. Что можно и что нельзя делать 29 марта 2024 года

29 марта 2024 года православные вспоминают святого Савина Ермопольского. На Руси этот день назвали Тележным днем. В народе говорили: «На Саввина сани покинь, телегу подвинь». Мужчины осматривали телегу, ремонтировали, смазывали и готовили для поездок по сухой дороге.
Кто такой Савин Египетский?
Савин родился в городе Гермополь (Египет) в знатной семье. Когда он вырос, то стал главой своего города. Во времена гонений на христиан в царствование императора Диоклетиана Савин оставил свой дом, богатства, родственников, власть и ушел из города, укрываясь в одном отдаленном селении вместе с прочими христианами. Поселившись в небольшом доме, он проводил время в посте и молитвах, помогал всем нуждающимся. А язычники продолжали искать Савина.
Один нищий, который получал из рук Савина пищу, одежду и всё необходимое, пришёл к язычникам и сказал: «Что дадите мне, чтобы я показал вам того, кого вы ищете, — Савина?». Они оплатили его предательство, и тот указал дом, где скрывался святой.
Стражники постучали в дверь. В это время с Савином жили шесть христиан, и, подумав, что пришёл кто-то из них, Савин открыл дверь. Все христиане предстали перед судом, Савина долго пытали, но он не отрекся от веры. Вместе со святым Савином были замучены и шесть христиан, и они так же все были вознаграждены от Господа одинаковой с Савином славой.
Что можно делать 29 марта 2024 года
— Отличный день для покупок — как ранее запланированных, так и спонтанных.
Что нельзя делать 29 марта 2024 года
— Нельзя давать в долг деньги.
— Нельзя есть после захода солнца.
— Нельзя разжигать печки и камины.
— Нельзя носить тяжести.
— Нельзя выбрасывать мусор.