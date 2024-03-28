Саввин день. Что можно и что нельзя делать 29 марта 2024 года

Стражники постучали в дверь. В это время с Савином жили шесть христиан, и, подумав, что пришёл кто-то из них, Савин открыл дверь. Все христиане предстали перед судом, Савина долго пытали, но он не отрекся от веры. Вместе со святым Савином были замучены и шесть христиан, и они так же все были вознаграждены от Господа одинаковой с Савином славой.