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Саввин день. Что можно и что нельзя делать 29 марта 2024 года

29 марта 2024 года чтут память святого Савина Ермопольского.

Источник: Аргументы и факты

29 марта 2024 года православные вспоминают святого Савина Ермопольского. На Руси этот день назвали Тележным днем. В народе говорили: «На Саввина сани покинь, телегу подвинь». Мужчины осматривали телегу, ремонтировали, смазывали и готовили для поездок по сухой дороге.

Кто такой Савин Египетский?

Савин родился в городе Гермополь (Египет) в знатной семье. Когда он вырос, то стал главой своего города. Во времена гонений на христиан в царствование императора Диоклетиана Савин оставил свой дом, богатства, родственников, власть и ушел из города, укрываясь в одном отдаленном селении вместе с прочими христианами. Поселившись в небольшом доме, он проводил время в посте и молитвах, помогал всем нуждающимся. А язычники продолжали искать Савина.

Один нищий, который получал из рук Савина пищу, одежду и всё необходимое, пришёл к язычникам и сказал: «Что дадите мне, чтобы я показал вам того, кого вы ищете, — Савина?». Они оплатили его предательство, и тот указал дом, где скрывался святой.

Стражники постучали в дверь. В это время с Савином жили шесть христиан, и, подумав, что пришёл кто-то из них, Савин открыл дверь. Все христиане предстали перед судом, Савина долго пытали, но он не отрекся от веры. Вместе со святым Савином были замучены и шесть христиан, и они так же все были вознаграждены от Господа одинаковой с Савином славой.

Что можно делать 29 марта 2024 года

— Отличный день для покупок — как ранее запланированных, так и спонтанных.

Что нельзя делать 29 марта 2024 года

— Нельзя давать в долг деньги.

— Нельзя есть после захода солнца.

— Нельзя разжигать печки и камины.

— Нельзя носить тяжести.

— Нельзя выбрасывать мусор.