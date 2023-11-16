Самый яркий гамма-всплеск возмутил верхнюю ионосферу Земли

Гамма-всплеск GRB221009A стал самым ярким за всю историю наблюдений. Наблюдения международной лаборатории гамма-астрофизики (Integral) Европейского космического агентства показали, что в течение 800 секунд действия он изменил электрические поля ионосферы — ионизированной части верхней атмосферы Земли, расположенная на высоте от 48 до 965 километров.

Группа астрономов во главе с Мирко Пьерсанти из Университета Л’Акуилы сообщила, что впервые обнаружила возмущения в верхней ионосфере Земли, вызванные гамма-всплеском. GRB221009A был самым ярким когда-либо зарегистрированным.

По данным ученых, такой всплеск достигает Земли раз в 10 тысяч лет. Он был настолько мощным, что активировал детекторы молний в Индии и нарушал ионосферу в течение многих часов после. Ранее подобные явления не оказывали такого воздействия на планету.

О том, что GRB221009A возмутил ионосферу было ясно с самого начала, но масштабы стали яснее только по мере анализа данных. Гамма-всплеск достиг нижних слоев ионосферы, примерно на высоте 50 километров, опустив его ниже, к земле. Это удалось заметить, отследив, как радиоволны отражаются от ионизированной оболочки планеты.

Команда ученых в настоящее время собирает больше данных, чтобы понять взаимосвязь между гамма-всплесками и ионосферой. Также дальнейшие исследования позволят выяснить, может ли такое явление повредить озоновый слой и вызвать массовое вымирание.

Ранее стало известно, на самом ли деле на Солнце образовалась огромная трещина.

Анна Морозова