Самый высокий флагшток. Рекорд Останкинской башни никто не побил до сих пор

Среди москвичей еще в советское время гуляла байка, что на башне развивается флаг размером с вагон метро. Ее происхождение, думается, легко объяснимо. Действительно, первоначально планировалось установить на ней полотнище огромных размеров — 20 на 50 метров. Отсюда и происхождение байки — ведь длина вагона московского метро составляет как раз 20 метров. Однако, позднее от первоначальных планов пришлось отказаться. Огромная парусность такого полотнища создавала слишком большие нагрузки на башню, которые даже ее сверхпрочная конструкция была не способна выдержать. Поэтому аппетиты насчет размеров флага пришлось поумерить. В итоге размер флага сократился до 1,5 на 4 метра. Полотнище таких размеров развивается на ней и сегодня.