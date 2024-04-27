Самый высокий флагшток. Рекорд Останкинской башни никто не побил до сих пор

О том, что на вершине Останкинской башни будет реять флаг, было решено сразу как, только появилась идея о ее строительстве в 50-х годах 20-го столетия.
«Для этого в конструкцию были даже внесены специальные изменения. Башня устремилась ввысь на 533 метра. А вместе со специально достроенным к ней флагштоком она “подросла” до 540 метров», — рассказал координатор общественного движения «Архнадзор» Константин Михайлов.
Когда-то Останкинская была самым высоким зданием в мире, потом утратила первенство. Появились сооружения и повыше. Однако она до сих является самым высоким флагштоком в мире.
Полотнище размером с вагон
Среди москвичей еще в советское время гуляла байка, что на башне развивается флаг размером с вагон метро. Ее происхождение, думается, легко объяснимо. Действительно, первоначально планировалось установить на ней полотнище огромных размеров — 20 на 50 метров. Отсюда и происхождение байки — ведь длина вагона московского метро составляет как раз 20 метров. Однако, позднее от первоначальных планов пришлось отказаться. Огромная парусность такого полотнища создавала слишком большие нагрузки на башню, которые даже ее сверхпрочная конструкция была не способна выдержать. Поэтому аппетиты насчет размеров флага пришлось поумерить. В итоге размер флага сократился до 1,5 на 4 метра. Полотнище таких размеров развивается на ней и сегодня.
Не знаю как сейчас, а мы в свои школьные годы по флагштоку и знамени на Останкинской башне проверяли зрение. Обычно это было во время посещения ВДНХ. Если видишь от главного входа выставки флаг на Останкинской, значит зрение хорошее, не видишь — надо обращаться к окулисту.
Ветер, снег и дождь быстро приводили флаг в негодность и его меняли два раза в год — на Первомай и 7 ноября.
Башня без флага
Стоит отметить, что флаг на башне реял не всегда. Был период в ее истории, когда останкинский флагшток пустовал. Это произошло в декабре 1991-го: после того как СССР перестал существовать. Поскольку дело было зимой, то снять его с флагштока оказалось непросто. Монтажникам-высотникам пришлось работать в очень сложных условиях, поэтому, как сообщают участники тех событий, они просто срезали крепеж ножом. Сегодня флаг СССР, который последним реял над Останкинской башней, хранится в ее музее.
Флаги для ВМФ и Останкино
Сегодня флаг для Останкинской башни изготавливают во Владимире на небольшом предприятии. На нем занято всего 40 человек, но продукцию они выпускают уникальную — шьют флаги российского военно-морского флота. Изделия этого предприятия размещаются на боевых кораблях, поэтому им не страшны ни ураганы, ни жар, ни холод.
Ткань для флага называется «Сатена». Она делается из сверхпрочного материала и по своей структуре напоминает армированную сетку. Полотнище флага получается очень прочным и в тоже время легким. Оно продувается насквозь ветрами, во время дождей пропускает влагу, а после — быстро сохнет.
Работа не для слабонервных
Для обслуживания флагштока и знамени в штатном расписании Останкинской башни предусмотрена специальная знаменная группа, в которой числятся три антенщика. Работа у них не из простых. До высоты 348 метров мачтовики поднимаются на скоростных лифтах. Потом пешком по практически вертикальной металлической лестнице внутри антенной части до специального балкона, по которому можно выйти наружу на высоте 523 метра. Оставшиеся 17 метров приходится забираться по внешней стороне шпиля башни. Флаг закрепляется специальными карабинами, их девять. Вся операция по времени занимает порядка двух часов.