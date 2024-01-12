Самый уродливый газон в мире нашли в Тасмании

Завершился первый в мире конкурс на самый уродливый газон. Лидером стала лужайка Кэтлин Мюррей из Сэндфорда, Тасмания. Она превзошла многочисленных конкурентов из Германии, Франции, Канады, Хорватии, Швеции, США и Великобритании, сообщает The Guardian.

Идея конкурса возникла у властей острова Готланд (Швеция) два года назад. В популярном месте отдыха возникли перебои с водой, и местный муниципалитет постарался таким образом убедить жителей экономить влагу, не тратя ее на полив декоративных растений. В результате потребление воды в стране сократилось на 5%.

Об инициативе написали многие СМИ, и ею заинтересовались в других странах. «Победитель» конкурса похож на лунную поверхность с кратерами и редкими пучками выгоревшей на Солнце травы. В облагораживании газона Мюррей ей помогли отсутствие центрального водопровода и любопытные зверьки бандикуты.

Сама девушка считает, что ее «непринужденный» стиль садоводства способствует сохранению биоразнообразия. На газон часто наведываются ящерицы, кенгуру, валлаби и филандеры (самые мелкие представители семейства кенгуровых) из расположенного рядом природного заповедника.

А чтобы не пришлось участвовать в конкурсе на самый уродливый газон, рекомендуем прислушаться к мнению специалиста о том, как ухаживать за ним зимой.

Олеся Маевская