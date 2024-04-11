Самый северный регион Норвегии попросил о 26-часовом дне

Обращение в ЕК составила мэр города Вадсё Венче Педерсен. По ее мнению, это поможет повысить значимость местных ценностей, увеличить проводимое с семьей время и привлечь новых жителей, заинтересованных в том, чтобы чаще видеться с родственниками. «Нам нравится наш образ жизни, и мы думаем, что он может быть очень интересным, особенно для семей с маленькими детьми. Я думаю, что это более спокойная и лучшая повседневная жизнь, чем, например, в большом городе», — предположила Педерсен.