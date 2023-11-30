Самый распространенный тип головной боли можно вылечить без таблеток, выяснили ученые

Чаще всего первичные головные боли (не являющиеся следствием других заболеваний) возникают из-за напряжения мышц шеи. Хотя обычно это связано со стрессом, точные причины до конца не изучены.

В новом исследовании приняли участие 50 пациентов, преимущественно женщины, в возрасте от 20 до 31 года. У 16 из них была головная боль напряжения, а у 12 — головная боль напряжения плюс мигрень. 22 участника не страдали от головных болей и служили контрольной группой для сравнения.

В группе головной боли напряжения и мигрени наблюдались признаки воспаления и повышенной чувствительности нервных волокон в миофасциальных тканях трапециевидной мышцы. При этом чем больше было таких признаков у пациента, тем чаще у него возникала головная боль и тем сильнее была субъективная боль в шее.

Эти объективные признаки позволят врачам различать здоровых людей и пациентов, страдающих первичными головными болями напряжения. Кроме того, открытие позволит количественно оценивать эффективность различных методов лечения.

Также открытие подтверждает, что неинвазивные варианты лечения, направленные непосредственно на мышцы шеи и триггерные точки в них, могут быть высокоэффективными и более безопасными, чем прием обезболивающих препаратов.

«Наши результаты подтверждают роль мышц шеи в патофизиологии первичных головных болей. Поэтому процедуры, направленные на мышцы шеи, могут привести к одновременному облегчению боли в шее, а также головной боли», — заключили авторы.