Самый грязный воздух найден в благополучных районах бедных стран

Когда люди из бедных стран селятся в благополучных районах, они думают, что будут жить в условиях чистого воздуха. Однако он в таких областях содержит гораздо больше твердых частиц. Это показали результаты исследования специалистов из США. Работа опубликована в журнале Nature Sustainability.
Патрик Берер и Сэм Хефт-Нил из Всемирного банка проанализировали связь между благосостоянием в странах с низким и средним уровнем дохода и загрязнением воздуха. Для исследования были взяты спутниковые данные о загрязнении атмосферы твердыми частицами с 2015 по 2020 годы.
Сопоставив их с данными о благосостоянии населения, специалисты выяснили, что чем выше этот показатель, тем больше в воздухе над районами мелкодисперсной пыли. Это характерно для всей Азии, однако в некоторых Африканских странах эта тенденция противоположна. Эксперты связали это с тем, что бедное население в сельской местности чаще сталкивается с пыльными бурями.
По словам Берера и Хефт-Нил, чтобы сделать экономический рост в бедных странах более справедливым, нужно снижать загрязнение воздуха в районах. Сейчас они страдают, а это существенно влияет на благополучие страны в целом.
Ранее ученые назвали новый способ защиты организма от воздействия загрязнения воздуха.
Анна Морозова