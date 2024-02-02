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Самый грязный воздух найден в благополучных районах бедных стран

Исключением стали только страны Африки.
Источник: AP 2023

Когда люди из бедных стран селятся в благополучных районах, они думают, что будут жить в условиях чистого воздуха. Однако он в таких областях содержит гораздо больше твердых частиц. Это показали результаты исследования специалистов из США. Работа опубликована в журнале Nature Sustainability.

Патрик Берер и Сэм Хефт-Нил из Всемирного банка проанализировали связь между благосостоянием в странах с низким и средним уровнем дохода и загрязнением воздуха. Для исследования были взяты спутниковые данные о загрязнении атмосферы твердыми частицами с 2015 по 2020 годы.

Сопоставив их с данными о благосостоянии населения, специалисты выяснили, что чем выше этот показатель, тем больше в воздухе над районами мелкодисперсной пыли. Это характерно для всей Азии, однако в некоторых Африканских странах эта тенденция противоположна. Эксперты связали это с тем, что бедное население в сельской местности чаще сталкивается с пыльными бурями.

По словам Берера и Хефт-Нил, чтобы сделать экономический рост в бедных странах более справедливым, нужно снижать загрязнение воздуха в районах. Сейчас они страдают, а это существенно влияет на благополучие страны в целом.

Ранее ученые назвали новый способ защиты организма от воздействия загрязнения воздуха.

Анна Морозова