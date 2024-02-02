Самый грязный воздух найден в благополучных районах бедных стран

Сопоставив их с данными о благосостоянии населения, специалисты выяснили, что чем выше этот показатель, тем больше в воздухе над районами мелкодисперсной пыли. Это характерно для всей Азии, однако в некоторых Африканских странах эта тенденция противоположна. Эксперты связали это с тем, что бедное население в сельской местности чаще сталкивается с пыльными бурями.