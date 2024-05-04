Самые жадные знаки зодиака у женщин

Женщины, рожденные под этим знаком зодиака, склонны к жадности, если в их жизни уже были финансовые проблемы, банкротство, долги. Они никогда не забывают голодное детство или иной негативный опыт, связанный с деньгами. Кроме того, женщина-Овен, в силу своего характера, часто испытывает недоверие к окружающим или живет в постоянном страхе быть обманутой — все это также может привести к скупости. Даже очень близкие люди зачастую не знают о том, сколько они накопили «на черный день».