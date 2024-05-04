Самые жадные знаки зодиака у женщин

Жадность — такая штука. В детском саду вы наверняка дразнили кого-нибудь жадиной-говядиной, но уже в школе начали понимать домовенка Кузю (который не жадный, а домовитый). А взрослая жизнь вообще все переворачивает — то заставляет копить, то зарабатывать больше денег. И тут многие убеждаются, что жадность — отличная мотивация для достижения целей и обеспечения финансового благополучия. Сами решайте, как вы относитесь к этому явлению, но в астрологии есть четкие указания — какие из знаков зодиака наиболее склонны к жадности и скупости.
5 место — Овен
Женщины, рожденные под этим знаком зодиака, склонны к жадности, если в их жизни уже были финансовые проблемы, банкротство, долги. Они никогда не забывают голодное детство или иной негативный опыт, связанный с деньгами. Кроме того, женщина-Овен, в силу своего характера, часто испытывает недоверие к окружающим или живет в постоянном страхе быть обманутой — все это также может привести к скупости. Даже очень близкие люди зачастую не знают о том, сколько они накопили «на черный день».
4 место — Дева
Девы копят деньги, чтобы компенсировать низкую уверенность в себе, есть у них такая потребность. Но, получив солидный капитал, они тут же закатывают вечеринку или покупают дорогие вещи, чтобы похвастаться перед другими и повысить собственную самооценку. Получается, что жадность и скупость у них просыпаются периодически, а потом маятник качается в другую сторону, и женщины-Девы начинают транжирить накопленное, зачастую могут прокутить все, что у них есть.
3 место — Скорпион
Да, и в этом рейтинге не обошлось без Скорпионов. Женщины, рожденные под этим знаком, всегда стремятся к власти и контролю над окружающими. Они могут использовать богатство и накопленные средства для укрепления своих позиций. Главный страх для них — потерять не деньги, а власть и контроль, поэтому женщины-Скорпионы становятся буквально одержимыми по части финансов, постоянно говорят о «подушке безопасности» и бережливости, ограничивают себя и близких в тратах и устанавливают жесткие правила в семье.
2 место — Близнецы
Этот знак зодиака всегда склонен к двойственности. Вот и здесь она проявляется по полной программе. С одной стороны, женщины-Близнецы постоянно стремятся к финансовой независимости и полной самостоятельности, поэтому находят возможности зарабатывать много денег. Но, с другой стороны, Близнецы постоянно ищут обеспеченного мужа как один из источников постоянного дохода и легко соглашаются на брак по расчету. А когда все складывается, они начинают жадно копить деньги и редко позволяют себе крупные траты.
1 место — Телец
Женщины-Тельцы очень склонны к тому образу жизни, который называется материалистическим. Они могут сделать отличную карьеру в финансовой сфере, если в ранней юности им попадутся правильные книги от гуру капитализма, а могут попасть под влияние общества потребления и каждую неделю ходить на шопинг. Но и в этом случае они будут жадно копить баллы на картах лояльности, изучать скидки и акции, караулить распродажи. Все, чтобы не потратить лишней копейки. Шиковать направо и налево Тельцы точно не станут, равно как и помогать друзьям и близким деньгами в трудную минуту.