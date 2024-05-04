Самые жадные знаки зодиака у мужчин

Жадность бывает разная. Даже «Философский словарь» выделяет две стороны — активную, алчность (постоянное желание получить больше денег), и пассивную, скупость (стремление сохранить то, что есть). Но какими бы ни были корни этого явления, важно понимать, что жадность свойственна многим мужчинам. Некоторые используют ее в меру, как мотивацию для достижения своих целей и обеспечения финансового благополучия для себя и своих близких.
5 место — Телец
Жадность мужчин, рожденных под этим знаком, чаще всего связана с излишней — можно сказать, маниакальной, — подозрительностью. Они не доверяют никому: ни банковской системе, ни встроенным в стену сейфам, ни друзьям, ни родным. Негативный опыт из прошлого порождает у Тельцов страх потерять то, что у них есть, будь то деньги, имущество или другие ценности. Поэтому они всегда откладывают большую часть своих доходов в тайное место, под матрас, а попросить у них даже небольшую сумму не отваживаются даже члены семьи.
4 место — Стрелец
Мужчины-Стрельцы умеют зарабатывать деньги, но тратят их крайне неохотно. Эта жадность часто вырастает из низкой самооценки. Они уже с юных лет начинают тревожиться о будущей пенсии и пассивном доходе, и это заставляет их даже на первом свидании включать режим: «Давай оплатим счет за ужин пополам». Чаевых тоже не будет, поскольку цены в этом кафе и так слишком высокие. Жадность, помноженная на неуверенность в себе, также проявляется в том, что мужчины-Стрельцы постоянно жалуются на чересчур меркантильных женщин, которые мечтают не о семье и детях, а о богатом покровителе и безбедной жизни. Так что если вдруг женщина заведет разговор о совместном бюджете, то рискует получить клеймо «содержанка».
3 место — Рак
Раки любят жить напоказ и демонстрировать свое материальное благополучие. Но эта ярмарка тщеславия обычно заставляет постоянно сравнивать себя с другими богатыми и успешными мужчинами. Раки ненавидят конкуренцию и постоянно занимаются накоплением ресурсов для поддержания своего статуса. Роскошные автомобили, картины, драгоценности — лишь этапы этого соревнования. Для того чтобы добиться успеха, они так жадно накапливают капиталы, что не только не делятся с близкими, но и готовы собирать деньги с членов семьи и друзей.
2 место — Рыбы
Представители этого знака могут проявлять жадность из-за недостатка эмпатии или способности сочувствовать другим людям. Они также жадные в плане объятий, комплиментов и смайликов-сердечек. У Рыб часто возникают проблемы с доверием к окружающим, из страха быть обманутыми они не подпускают к своим финансам даже самых близких людей. Про таких говорят: «Снега зимой не выпросишь». Но в редких случаях, когда влюбляются по-настоящему, они раскрывают этой женщине не только свое сердце, но и кошелек. Так что если мужчина-Рыбы становится щедрым, то это является лучшим доказательством его искренних чувств.
1 место — Весы
Мужчина-Весы — тот еще эгоист. А если при этом он был воспитан в окружении прижимистых родителей, бабушек и дедушек, то вырастает буквально одержимым идеей экономии на всем. Он ходит в гости с пустыми руками, постоянно повторяет, что 8 марта — это не настоящий праздник, а цветы — это пустые расходы. И вообще, «главное не подарок, а внимание!» Мужчина-Весы требует со своих близких отчет за каждый потраченный рубль, но при этом не спешит показывать собственные расходы. А если любимая женщина заговорит с ним об этом, то он вспомнит, что лучшая защита — это нападение, и займет агрессивную позицию: «Тебе нужны от меня только деньги!».