Самые жадные знаки зодиака у мужчин

Мужчины-Стрельцы умеют зарабатывать деньги, но тратят их крайне неохотно. Эта жадность часто вырастает из низкой самооценки. Они уже с юных лет начинают тревожиться о будущей пенсии и пассивном доходе, и это заставляет их даже на первом свидании включать режим: «Давай оплатим счет за ужин пополам». Чаевых тоже не будет, поскольку цены в этом кафе и так слишком высокие. Жадность, помноженная на неуверенность в себе, также проявляется в том, что мужчины-Стрельцы постоянно жалуются на чересчур меркантильных женщин, которые мечтают не о семье и детях, а о богатом покровителе и безбедной жизни. Так что если вдруг женщина заведет разговор о совместном бюджете, то рискует получить клеймо «содержанка».