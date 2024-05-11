Самые токсичные знаки зодиака у женщин

Женщина-Козерог — мастер перекладывать вину на других. Она никогда не признает, что совершила ошибку, и не примет на себя ответственность. Будет до последнего обвинять всех вокруг, а когда ее припрут к стенке — обидится. Нет, слез не будет, Козероги не так устроены. Она, скорее, объявит бойкот и будет молчать и дуться несколько дней, пока вы сами не сдадитесь и не признаете, что были неправы. А еще женщины, рожденные под этим знаком, постоянно очерняют других, распускают слухи и выставляют всех в нелицеприятном свете, и даже стараются разрушить семьи друзей и родственников. Зачем? Во-первых, чтобы подчеркнуть свою идеальность на этом фоне, а во-вторых, чтобы в следующий раз было на кого свалить всю вину.