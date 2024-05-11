Самые токсичные знаки зодиака у женщин

Токсичные отношения — это не одна беда, а широчайший диапазон проблем: от обидных шуток и угроз до рукоприкладства и полного разрушения личности. Чаще всего такое поведение связано с особенностями характера человека, и астрология в этом смысле помогает определить, какие знаки зодиака наиболее склонны к проявлению токсичности и у кого обычно возникают проблемы на эмоциональном уровне взаимодействия с партнером.
5 место — Водолей
Женщины, рожденные под этим знаком зодиака, — мастера буллинга. Они часто унижают и оскорбляют людей, половина всех обидных комментариев в соцсетях написана именно Водолеями. Язвительность и критическое отношение обычно мешают им строить долгие и крепкие отношения. А, если добавить склонность к манипуляциям и обману, то вряд ли кого удивит тот факт, что эти женщины часто остаются одинокими в пожилом возрасте, но даже тогда они не признают свою токсичность.
4 место — Овен
Женщина-Овен постоянно требует к своей персоне особого внимания. Нет, всем нам хочется доказательств любви от мужчины, но тут ситуация особая: партнер должен быть рядом 24/7, а если куда-то отошел, то обязан отвечать на сообщения моментально. Иначе скандал и нервотрепка. Токсичность этого знака зодиака проявляется еще и в том, что они способны только потреблять и крайне редко отдают что-либо в ответ.
3 место — Дева
Токсичность Дев проявляется в постоянном нытье и жалобах. Они буквально топят окружающих в слезах, унынии и негативе. Мужчины, как правило, не могут долго выдерживать эмоциональные манипуляции и стараются сбежать от ежедневных драм и трагедий. После расставания женщина-Дева не меняет своей манеры поведения — продолжает страдать и жаловаться на одинокую жизнь. А еще представительницы этого знака патологически ревнивы, без малейшего повода изводят своего партнера истериками и подозрениями.
2 место — Скорпион
Какой же антирейтинг без Скорпионов?! Это один из самых эгоистичных знаков зодиака, который всегда ставит личные интересы выше интересов любимого человека. Эмпатия на нуле, сочувствия вы точно не дождетесь, скорее они будут подавлять и контролировать, загонять под каблук и лишать свободы. Женщины-Скорпионы обожают манипулировать мужчинами. Шантаж: «или будет по-моему, или — месяц без секса» — это как раз про них. Резко и жестко вытрясают все, чего захотят, и уверены, что ради достижения цели все средства хороши.
1 место — Козерог
Женщина-Козерог — мастер перекладывать вину на других. Она никогда не признает, что совершила ошибку, и не примет на себя ответственность. Будет до последнего обвинять всех вокруг, а когда ее припрут к стенке — обидится. Нет, слез не будет, Козероги не так устроены. Она, скорее, объявит бойкот и будет молчать и дуться несколько дней, пока вы сами не сдадитесь и не признаете, что были неправы. А еще женщины, рожденные под этим знаком, постоянно очерняют других, распускают слухи и выставляют всех в нелицеприятном свете, и даже стараются разрушить семьи друзей и родственников. Зачем? Во-первых, чтобы подчеркнуть свою идеальность на этом фоне, а во-вторых, чтобы в следующий раз было на кого свалить всю вину.
Токсичное поведение очень часто разрушает отношения, но в большинстве случаев есть шанс попробовать найти взаимопонимание. Гасите конфликты, избавляйтесь от разрушительных мыслей и эмоций, проявляйте больше любви и уважения друг к другу, и все наладится.
Ранее мы рассказывали о самых токсичных знаках зодиака у мужчин.