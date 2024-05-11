Самые токсичные знаки зодиака у мужчин

Вся токсичность Тельцов происходит от равнодушия. Они любят цитировать пушкинское «чем меньше женщину мы любим…» и даже гордятся этим. Но для отношений в современном мире такая позиция крайне разрушительна. Мужчина-Телец все воспринимает как должное и никогда не благодарит свою партнершу, как бы та ни старалась — ни за созданный в доме уют, ни за вкусный завтрак, вообще ни за что. Он не извиняется за ошибки и невнимание. Редкая женщина способна мириться с подобным отношением, но, когда очередная пассия, устав с этим мириться, собирает чемодан, хлопает дверью и уходит, Телец и тут проявляет вопиющее безразличие и никогда не пытается вернуть ее.