Самые токсичные знаки зодиака у мужчин

Токсичные мужчины отравляют жизнь женщин по-разному, но есть один общий знаменатель: с ними невозможно почувствовать себя счастливой. Постоянное чувство тревоги, страх и унижение — вот что обычно испытывают женщины в союзе с такими партнерами. Кого-то это устраивает, но большинство современных женщин все же не готовы мириться с подобным поведением мужчин. Под какими же звездами чаще всего рождаются абьюзеры и пожиратели эмоций?
5 место — Лев
Мужчина, рожденный под знаком Льва, всегда старается контролировать свою любимую женщину. Где была так поздно? С кем проводишь время? На что потратила деньги? Не надо путать, это не просто ревность или жадность. Это классический абьюз. Если позволить Льву гнуть свою линию, то очень скоро он заставит вас ограничить контакты с родственниками, отказаться от общения с друзьями и подругами и будет контролировать ваш гардероб — «это слишком короткая юбка, переоденься». Мужчины-Львы чаще остальных знаков боятся потери контроля над партнершей и над своей личной жизнью, поэтому часто ведут себя токсично, чтобы установить свою полную власть, — «я в доме хозяин, и точка».
4 место — Стрелец
У мужчин-Стрельцов часто наблюдается довольно скудная палитра эмоций, а если их еще и воспитывали суровые родители, не склонные к проявлению чувств, то это приводит к полному отсутствию эмпатии. Сопереживать любимой женщине Стрельцы не будут никогда, принимать в расчет ее мнения и желания также вряд ли станут. А еще они не умеют тормозить на скользких поворотах и запросто сыплют оскорблениями в адрес партнерши, зачастую — прилюдно. И потом не извиняются, потому что «а что я такого сказал?!» Трудно с ними, одним словом.
3 место — Близнецы
Пассивная агрессия — вот самое точное описание их токсичного поведения. Близнецы не бьют женщин и даже не замахиваются с искаженным от ярости лицом, чтобы напугать. Нет, они выводят своих жертв из себя и пожирают эмоции, — таких ребят называют еще энергетическими вампирами. После общения с ними вы почувствуете резкий упадок сил, головокружение и опустошенность. Близнецы — те еще провокаторы. При этом они сохраняют видимость дружелюбия и доброжелательности. Все обидные слова они стараются обратить в двусмысленную шутку или завуалированное оскорбление, а если это делает вам больно — просто говорят: «У тебя нет чувства юмора». Тем самым и вину на вас перекладывают, и порождают комплекс неполноценности.
2 место — Телец
Вся токсичность Тельцов происходит от равнодушия. Они любят цитировать пушкинское «чем меньше женщину мы любим…» и даже гордятся этим. Но для отношений в современном мире такая позиция крайне разрушительна. Мужчина-Телец все воспринимает как должное и никогда не благодарит свою партнершу, как бы та ни старалась — ни за созданный в доме уют, ни за вкусный завтрак, вообще ни за что. Он не извиняется за ошибки и невнимание. Редкая женщина способна мириться с подобным отношением, но, когда очередная пассия, устав с этим мириться, собирает чемодан, хлопает дверью и уходит, Телец и тут проявляет вопиющее безразличие и никогда не пытается вернуть ее.
1 место — Рак
А вот и он, самый токсичный знак зодиака. Этот может и ударить женщину во время ссоры, и обозвать грубым словом, но тут же будет умолять простить, целовать каждый пальчик на руке и заваливать подарками. Раки обожают эмоциональные качели, когда партнершу бросает то в жар, то в холод. Они могут обманывать, не моргнув глазом, устраивать неожиданные сцены ревности, но главная их фишка — постоянное понижение самооценки своей жертвы. Для этого они, как правило, сравнивают женщину с другими, кто «гораздо лучше». Особенно обидно, когда Рак поймает вас на ошибке и скажет: «А вот моя бывшая таких косяков никогда не делала».
Помните! Если вы сталкиваетесь с токсичным поведением, но хотите сохранить отношения, то крайне важно устанавливать и соблюдать личные границы друг друга, а открытое общение поможет найти пути решения проблемы.
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