Самые крупные и северные: семь известных заповедников России

Большой Арктический заповедник

Этот заповедник является самым крупным не только в России, но и во всей Евразии. Его площадь составляет 41692,22 квадратных километра, что приравнивается к площади Швейцарии.

Заповедник является не только домом для диких белых медведей. На территории в некоторых местах также добывают нефть. Его большая часть обычно не посещается людьми из-за труднодоступности. Попасть до многих участков можно только по воздуху и в хорошую погоду.

Остров Врангеля

Географическое положение этой территории удивительно: остров Врангеля разделяется 180-м меридианом на две почти равные части, а значит, находится одновременно и в Восточном и в Западном полушарии. Остров Врангеля обладает исключительно высоким для Арктики видовым разнообразием флоры и фауны. На острове представлены практически все типы арктических ландшафтов, за исключением только ледниковых.

Омываемый Северным Ледовитым океаном заповедник является самым северным на Дальнем Востоке, а по количеству растений и животных-эндемиков (то есть живущих только в одной климатической зоне) не имеет аналогов в мире и превосходит даже Гренландию. В 2004 году заповедник на острове Врангеля был включен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Кроноцкий заповедник

Он считается самым горячим в России, так как на его территории находятся 25 вулканов, восемь из которых являются действующими, а также долина гейзеров.

Флора заповедника почти на 100% представляет всю флору Восточной Камчатки. Некоторые травы, произрастающие в заповеднике, могут достигать четырех метров в высоту. Камчатские высокотравные луга со времен первопроходцев известны как травяные заросли, порой скрывающие всадника на лошади.

Наиболее примечательным географическим открытием в заповеднике стала обнаруженная в 1975 году «Долина смерти». Это небольшой участок в самом верховье р. Гейзерной у подножия вулкана Кихпиныч протяженностью не более 2 км и шириной 100−500 м, где регулярно гибнут животные. Специальные исследования показали, что смерть зверей и птиц наступает из-за высокой концентрации ядовитых газов: главным образом, сероводорода, а также углекислого газа, сероуглерода и др.

Баргузинский заповедник

Как раз с него и началось празднование Всероссийского дня заповедников и национальных парков.

В Баргузинском заповеднике в таежных предгорьях расположены горячие источники с температурой воды от 40 до 65. На территориях можно встретить соболя, медведя, лисицу, росомаху, рысь, лося, оленя и 265 видов птиц. В сезоны миграции появляются фламинго, дрофы, каменные глухари.

Саяно-Шушенский заповедник

Территория этого заповедника является одной из немногих, где можно встретить снежного барса. Хищник занесен в Красную книгу Российской Федерации как находящийся под угрозой уничтожения, а также в Красный список Международного союза охраны природы (МСОП) и имеет статус редкого или исчезающего вида.

В заповеднике широко распространены кедровые леса — они занимают площадь более тысячи квадратных километров.

Байкальский заповедник

В Байкальском заповеднике можно встретить уснею. Это лишайник, похожий на густую паутину, свисающую с ветвей деревьев. Из-за этого некоторые уголки леса напоминают кадры из фильмов ужасов.

Общая площадь заповедной зоны составляет 165 724 гектаров. На этой территории проживает более 300 видов животных.

Дальневосточный морской заповедник

В его территорию входят больше 30 островов. Сам заповедник поделен на четыре зоны: в Западную не пустят ни под каким предлогом, в Восточную и Южную — либо с экскурсией от турфирмы, либо после оплаты разрешительного билета и заключения договора с природоохранной территорией. Самая гостеприимная — Северная.

Главная задача этого заповедника — сохранение редких видов морских и прибрежных животных и растений.

Анна Морозова