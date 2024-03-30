Самые известные дневники в истории

30 марта 1847 года великий русский писатель Лев Николаевич Толстой сделал первые записи в своем дневнике. В конечном счете привычка записывать мысли и события за день сохранилась, и писатель вел дневники до самой смерти. Записи, которые к концу жизни Толстого разрослись до 13 томов, он сам называл своим главным литературным наследием. Особый интерес к этой истории вызывает и то, что дневники Толстой вел в совершенно другом стиле — то конспектировал прочитанные книги, то выдавал едкие комментарии по поводу происходящих в его жизни событий.
Мы собрали для вас список самых известных дневников. Ведь через личные записи человека можно лучше понять не только его самого, но и почувствовать дух эпохи.
Дневник Анны Франк
Трудно найти человека, который не слышал бы о дневниках Анны Франк. Книга, изданная на самых разных языках, распространилась по всему миру — по ней ставят театральные постановки, снимают фильмы и сериалы. А ведь изначально это записи 13-летней еврейской девочки Анны Франк в оккупированных немецкими войсками Нидерландах. Она писала о тяготах жизни и всепобеждающей надежде. В какой-то момент она начала перерабатывать дневник и давать героям псевдонимы, чтобы, возможно, когда-то опубликовать свое детище. Так и получилось. В 2009 году «Дневник Анны Франк» был признан объектом реестра ЮНЕСКО «Память мира».
«Блокадный дневник» Тани Савичевой
Похожая история была и в Советском союзе. Юная жительница Ленинграда Таня Савичева вместе с родными попала в блокаду. Она успела заполнить всего 9 страниц своего дневника крупным почерком, писала даты и время смерти самых близких людей. Однако последняя запись «Умерли все. Осталась одна Таня» до сих пор сохраняет нашу память о тех страшных событиях.
Дневник Ольги Берггольц
Еще один пример советских дневников, уже более пространных и подробных, это дневники «блокадной Мадонны», чьи стихи включали по громкоговорителям в осажденном городе, поэтессы Ольги Берггольц. Она начала вести записи в 1923 году и описала все тяготы и страхи 1930-х годов, когда и она сама подверглась репрессиям, — ее арестовали как «врага народа», однако затем отпустили и реабилитировали. Свои дневники она писала тайно, зачастую прятала буквально в стеклянных банках.
«Окаянные дни» Ивана Бунина
Конечно, дневники мастеров слова — это отдельная история, потому что в них писатели и поэты обычно предстают в совершенно ином свете. Так было и с «Окаянными днями» Ивана Бунина. Лауреат Нобелевской премии по литературе беспощадно описывает падение нравов и разложение общества незадолго до эмиграции.
«Африканский дневник» Николая Гумилева
Особое место в списке заслуживают незавершенные, но оттого не теряющие своей ценности «Африканские дневники» Николая Гумилева. Знаменитый поэт-акмеист всю свою жизнь как будто преодолевал встречный ветер судьбы. Болезненный и замкнутый ребенок с косоглазием и другими проблемами со здоровьем, Гумилев, тем не менее, смог записаться в армию, добиться руки и сердца Анны Ахматовой, и трижды побывал в африканских экспедициях. В своих записях он фиксирует все происшествия группы, описывает тяготы похода и, конечно, красоту, которая окружала экспедицию.
«Дневники» Энди Уорхола
Схожая и одновременно абсолютно другая история вышла с дневниками одного из самых известных художников XX века Энди Уорхола. В 1976 году он начал вести записи с помощью своей ассистентки Пэт Хэкетт — по телефону диктовал ей, что произошло за день. Изначально это были «рабочие записи» для того, чтобы фиксировать расходы для властей, однако постепенно Уорхол все больше стал рассуждать о жизни и рассказывать о личном. И в итоге Хэккет значительно сократила записи, обработала самые интересные их части и издала в виде книги.
«Дневник одного гения» Сальвадора Дали
На другом конце спектра стоит Сальвадор Дали. «Дневник одного гения» он создавал сам и, как может показаться, вовсе не обрабатывал — здесь можно найти как обрывочные мысли, так и пространные рассуждения со всеми подробностями. Дали смело можно назвать одним из первых мастеров по созданию личного бренда — в своем дневнике он прямо говорит, что описывает ежедневную жизнь гения именно так, как есть на самом деле.
Олеся Маевская