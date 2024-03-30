Самые известные дневники в истории

Схожая и одновременно абсолютно другая история вышла с дневниками одного из самых известных художников XX века Энди Уорхола. В 1976 году он начал вести записи с помощью своей ассистентки Пэт Хэкетт — по телефону диктовал ей, что произошло за день. Изначально это были «рабочие записи» для того, чтобы фиксировать расходы для властей, однако постепенно Уорхол все больше стал рассуждать о жизни и рассказывать о личном. И в итоге Хэккет значительно сократила записи, обработала самые интересные их части и издала в виде книги.