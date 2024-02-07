Самые «адские» случаи вандализма с предметами искусства

Также в октябре 2022 года в Национальной галерее в Лондоне участники британского экологического движения Just Stop Oil (Просто останови нефть) облили томатным супом работу Винсента Ван Гога «Подсолнухи» и приклеили свои ладони к стене у картины. «Что стоит больше, искусство или жизнь? Это стоит больше, чем еда? Стоит больше, чем справедливость? Вы больше беспокоитесь о защите картины или о защите нашей планеты и людей?» — повторяли экоактивисты. Картина была защищена стеклом и не пострадала, а протестующие таким жестом выступили против выдачи в Великобритании лицензий на добычу нефти и газа в Северном море. Через месяц подобный инцидент произошел в Вене с картиной Густава Климта «Смерть и жизнь» (1908−1909), но в ход уже пошла не еда, а чёрная краска.