Самые «адские» случаи вандализма с предметами искусства

Экоактивисты продолжают свои рейды и наносят урон произведениям искусства, призывая окружение обратить внимание на экономические, социальные и природные проблемы в стране. Например, в этот раз две девушки в футболках с надписью Riposte Alimentaire («Продовольственный ответ») проникли в Лувр и плеснули тыквенный суп прямо в лицо «Джоконде». Акция якобы была продиктована заботой о пищевых привычках французов и о состоянии сельскохозяйственной отрасли в стране. Девушки кричали: «Что важнее? Искусство или право на здоровую и устойчивую пищу?», «Наша система сельского хозяйства больна. Наши фермеры умирают на работе!». Картина ни капли не пострадала, она защищена пуленепробиваемым стеклом, но подобные ситуации всегда вызывают громкий общественный резонанс, что собственно и требуется активистам.
Также в октябре 2022 года в Национальной галерее в Лондоне участники британского экологического движения Just Stop Oil (Просто останови нефть) облили томатным супом работу Винсента Ван Гога «Подсолнухи» и приклеили свои ладони к стене у картины. «Что стоит больше, искусство или жизнь? Это стоит больше, чем еда? Стоит больше, чем справедливость? Вы больше беспокоитесь о защите картины или о защите нашей планеты и людей?» — повторяли экоактивисты. Картина была защищена стеклом и не пострадала, а протестующие таким жестом выступили против выдачи в Великобритании лицензий на добычу нефти и газа в Северном море. Через месяц подобный инцидент произошел в Вене с картиной Густава Климта «Смерть и жизнь» (1908−1909), но в ход уже пошла не еда, а чёрная краска.
Дальше климатические протестующие из Just Stop Oil пульнули торт в лицо восковой фигуре короля Великобритании Карла III в Музее Мадам Тюссо в Лондоне, а следом активисты из Letzter Generation (Последнее поколение) вылили картофельное пюре на картину Клода Моне «Стога сена» в музее Барберини в Потсдаме. Сохранение объектов культурного наследия стоит под угрозой, вероятнее всего подобные акции ещё продолжатся, так как проблемы с климатическими изменениями и добычей нефти не смогут решить так быстро.
Мона Лиза под прицелом недоброжелателей
Сейчас «Джоконду» можно назвать не только самой знаменитой картиной, но и частым участником вандальных хроник, хотя так было не всегда.
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1911 год — 22 августа картина пропала из Лувра. Тогда она была не так известна и висела вместе с остальными полотнами эпохи Ренессанса. Нашли её только спустя два года, когда бывший сотрудник музея итальянец Винченцо Перуджа написал письмо Марио Фрателли — владельцу художественной галереи во Флоренции и предложил ему картину за вознаграждение. Картина была возвращена в Лувр в 1914 году.
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1956 год — когда картина выставлялась в городке Монтобан на юге Франции, один из посетителей облил нижнюю часть картины серной кислотой. После этого её отправили на реставрацию.
1956 год — 30 декабря боливиец Уго Унгаза Виллегас кинул в картину камень и повредил краску на холсте в районе локтя Джоконды. Тогда полотно уже находилось за обычным стеклом, после этого инцидента её поместили за пуленепробиваемое покрытие.
1974 год — когда «Мона Лиза» выставлялась в Токийском национальном музее, на неё из баллончика распылили красную краску, но теперь картина была хорошо защищена и не пострадала.
2009 год — туристка из России бросила в картину керамическую чашку, так как была расстроена тем, что ей не выдали французское гражданство.
2022 год — мужчина, притворившись женщиной на инвалидной коляске, попытался разбить пуленепробиваемое стекло, а после неудачи кинул в картину кусок торта и разбросал вокруг лепестки роз.
Кто хотел убить Ивана, а кто его сына?
Ситуация: В мае 2018 года посетитель постоянной экспозиции Третьяковской галереи в Москве разбил стекло, повредил полотно и авторскую раму картины «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года» (1885) нанеся несколько ударов металлическим столбиком ограждения. Холст был разорван в трех местах в центральной части работы на фигуре царевича.
Причина: 37-летний житель Воронежской области Игорь Подпорин решил повредить полотно, так как был возмущен содержанием картины. Он посчитал, что она исторически ложная — Иван Грозный не убивал своего сына.
Итог: На нарушителя возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 243 УК РФ «Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия». Картину реставрировали четыре года, а впоследствии поместили в специальную пуленепробиваемую капсулу с антивандальным и антибликовым стеклом.
Предыдущее покушение: В январе 1913 года 28-летний иконописец Абрам Балашов целенаправленно пришёл в зал Репина и нанес по полотну три длинных удара финским ножом — по лицу царя Ивана и его сына. Всё это действие сопровождалось криками: «Довольно крови! Долой кровь!». Из-за этого инцидента хранитель галереи Егор Хруслов покончил с собой, глава галереи Илья Остроухов ушёл в отставку, а вандала Балашова отправили в больницу для душевнобольных. Так как Илья Репин был ещё жив, после того как реставраторы устранили механические повреждения холста, художник собственноручно восстановил живописный слой картины.
Разбитое сердце или разгром в Далласе
Ситуация: В июне 2022 года в Музее искусств Далласа 21-летний парень Брайан Эрнандес металлической стойкой и стулом разбил четыре витрины в галерее декоративно-прикладного искусства и дизайна и несколько витрин в древней средиземноморской галерее. Сильно повредил три древнегреческих артефакта, а именно чёрную чашу для питья под названием «киликс» с 550 по 530 гг. до н.э., украшенную мифической сценой, амфору 6-го века до нашей эры с изображениями Троянской войны и сосуд с крышкой, называемый «пиксисом» 450 года до н.э., украшенный фигурами. Также была серьезно повреждена керамическая бутылка в форме Аллигатора Гара, созданная индейским керамическим художником Чейзом Кахвинхутом Эрлзом. Зафиксирован урон на сумму 1 млн долларов.
Причина: Брайан поругался со своей девушкой и решил таким образом выплеснуть свою злость. Около 10 часов вечера он ворвался в здание музея и начал крушить всё, что попадалось ему на пути.
Итог: Вандал был арестован в музее и обвинен в уголовном преступлении первой степени, был назначен залог в размере 100 тыс. долларов США. Дальнейших подробностей о результатах дела или реставрации объектов зафиксировано не было.
Ножевые удары и серная кислота
Картина голландского художника Рембрандта «Ночной дозор» (1642) размером 3,6 на 4,3 метра три раза подвергалась нападениям.
1 попытка: 13 января 1911 года безработный сапожник нанёс несколько ударов сапожным ножом по полотну в знак протеста против неспособности найти работу. Толстый слой лака смог защитить картину от серьезных повреждений.
2 попытка: 14 сентября 1975 года в Художественный музей Амстердама снова пришёл безработный вандал с ножом, на этот раз это был бывший школьный учитель Вильгельм де Рийк, который страдал психическим заболеванием. Он сделал глубокие порезы на картине, по его словам, он «выполнял это для Господа». Картину отреставрировали спустя четыре года, но некоторые следы урона видны до сих пор. В итоге, мужчину поместили в психиатрическую больницу, а в апреле 1976 года он покончил жизнь самоубийством до предъявления ему обвинений.
3 попытка: 6 апреля 1990 года состоялось новое покушение — мужчина распылил на картину серную кислоту из баллончика. Охранники схватили вандала и облили холст водой, лак на картине снова выдержал, а кислота не проникла на красочный слой работы.
Несчастная судьба «Данаи»
Меньше повезло картине Рембрандта «Даная» (1636—1647), на неё тоже было совершено нападение. 15 июня 1985 года в Эрмитаж пришёл турист из Литвы Бронюс Майгиси и спросил, какая работа Рембрандта стоит дороже всего, смотрители указали на «Даная». Он пронёс в зал нож, серную кислоту и взрывное устройство, которое было прикреплено к ногам. Сделав два удара по частям тела царевны с полотна, достал банку с серной кислотой и облил ей картину. Взрывное устройство мужчина не успел активировать, его скрутили сотрудники музея. Центральная и нижняя часть композиции была повреждена, кислота растворила лак и повредила работу на 27%, в итоге реставрация работы заняла 12 лет и только к 1997 году она вернулась в экспозицию музея, но уже под бронированным стеклом.
Белый крест с зелёным долларом
Художники тоже могут стать вандалами. Александр Бренер — московский художник, акционист, нарисовал зеленый краской знак доллара на картине Казимира Малевича «Белый супрематический крест» (создана в период с 1920 по 1927 гг.). Это произошло в Городском музее Амстердама 4 января 1991 года — мужчина пришел в зал, где висела картина, достал баллончик с краской и разрисовал работу Малевича. Этот поступок он назвал протестом против коммерциализации искусства, когда произведения становятся эквивалентами различных сумм денег. На реставрацию потратили 10 000 долларов, Бренера приговорили к пяти месяцам тюрьмы, пяти месяцам условно, на два года ему было запрещено посещать Амстердамский музей, ну и расходы на реставрацию тоже оказались полностью на нём.