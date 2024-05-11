Самую дорогую в мире курительную трубку продали почти за миллион долларов

Встречается две категории людей, неравнодушных к трубкам. Представители первой группы относятся к таким «огневым приборам» сугубо утилитарно: они используют их, чтобы курить табак. Для других же трубки — объект коллекционирования (притом такие энтузиасты отнюдь не всегда сами являются курильщиками). Существует даже специальный термин, которым обозначают такое хобби — фумофилия. Под него впрочем подпадает собирание не только трубок, но и других курительных принадлежностей — мундштуков, пепельниц…