Самую дорогую в мире курительную трубку продали почти за миллион долларов

Какую вещь можно приобрести за миллион долларов? Среди многочисленных вариантов ответов на такой вопрос, данных азартными читателями, наверняка не будет того, который определяет тему данной публикации. Оказывается, потратить столь баснословную сумму американских денег — с шестью нулями после единицы, — придется за курительную трубку. Зато это будет трубка-рекордсмен. Самая дорогая в мире.
Надо глядеть в корень
Запредельно-эксклюзивный курительный прибор создали итальянские мастера 9 лет назад. Спустя некоторое время он был продан на аукционе в Англии за 995 тысяч долларов. Имя обладателя столь дорогостоящего приобретения не афишировалось. Известно лишь, что это один из маститых коллекционеров курительных трубок.
Конечно, у непосвященного человека возникает вопрос: чем обусловлена гигантская сумма? Всего-то трубочка с приделанной к ней на конце чашечкой, куда кладется табак, — и за что тут платить умопомрачительные деньжищи?
Секрет в нюансах и деталях. Во-первых (хотя на самом деле — во-вторых), умельцы-мастера инкрустировали трубку золотыми накладками и бриллиантам, что превратило ее в полноценное ювелирное украшение. А кроме того — и это, пожалуй, самое главное, — упомянутое курительное приспособление, обладает уникальной чашей для табака.
Среди ценителей трубок очень высоко котируются те из них, чаша которых выточена из бриара. Данным термином обозначается особый материал, применять который в «трубочном» деле начали всего немногим более века назад. Речь идет о нижней части растения эрика древовидная из семейства вересковых. Причем лишь об одной его части —так называемом корнекапе: наросте, образовавшемся между корнем и стволом.
Сама по себе древесина этой части эрики, насыщенная кремнием, обладает свойствами, которые очень важны именно для той части курительной трубки, где тлеет табак.
Опытные мастера по изготовлению трубок категоричны в своем мнении: бриар бриару рознь. Для изготовления элитных трубок годится лишь эрика древовидная, растущая в нескольких регионах Италии: благодаря особым климатическим условиям и составу почвы корнекап этих растений приобретает идеальную для трубок структуру. Причем, в дело идут лишь возрастные растения — не моложе 30 лет, а в идеале — вообще 100-летние.
Кроме того, из всего прикорневого нароста на стволе особо ценным считаются две его срединные части. Каждая из них имеет свое характерное строение, влияющее на рисунок обработанной поверхности. Специалисты даже дали им специальные названия — flame («пламя») и straight grain («прямое зерно»).
Заготовленный из корнекапа материал перед тем, как его использовать в работе, подвергается вывариванию, потом высушиванию в течение почти года.
Как объясняют знающие люди, все эти предварительные заботы-расходы могут оказаться напрасными. Когда подготовленный должным образом корнекап начинают обрабатывать, чтобы выточить из него чашу для трубки, вдруг обнаруживаются внутри дефекты — трещины, отверстия, вросшие камешки… Значит, все предшествующие труды насмарку!
Из числа важнейших особенностей бриара, делающих его столь ценным материалом для изготовления дорогих трубок, — красивый рисунок, образуемый древесными структурами. При этом, точно так же, как папиллярный узор на пальцах, «картинка» в каждом случае бывает совершенно уникальной.
В случае с упомянутой выше трубкой-рекордсменом, мастерам, изготавливавшим ее, улыбнулась удача. Они подобрали для чаши замечательный кусок корня эрики древовидной и сумели его обработать, придавая нужную форму, так, что на наружной поверхности оказался раскрыт бесподобный рисунок — сотни равномерных полосок.
Среди элитных курительных трубок можно встретить экземпляры, выточенные из слоновой кости. Их поверхность сама по себе очень красива, но кроме того мастера дополняют естественную красоту еще резьбой, придавая порой этому аксессуару очень оригинальную форму.
Чтобы защитить чашу от воздействия высокой температуры, которая развивается при курении, в нее предусмотрительно вставляют табачную камеру, изготовленную из жаропрочного материала. Следует отметить, что такие трубки имеют неприятное свойство, чреватое проблемами и при изготовлении, и при пользовании: структура слоновьих бивней такова, что изделия из них весьма легко могут растрескаться при неосторожном обращении.
Ювелиры одной из фирм сделали чудо-трубку в виде стилизованного сказочного дракона.
Уж не Пушкин ли ею дымил?
Встречается две категории людей, неравнодушных к трубкам. Представители первой группы относятся к таким «огневым приборам» сугубо утилитарно: они используют их, чтобы курить табак. Для других же трубки — объект коллекционирования (притом такие энтузиасты отнюдь не всегда сами являются курильщиками). Существует даже специальный термин, которым обозначают такое хобби — фумофилия. Под него впрочем подпадает собирание не только трубок, но и других курительных принадлежностей — мундштуков, пепельниц…
Корреспонденту «МК» довелось встретиться с одним из московских фумофилов, собравшим за много лет, одну из лучших коллекций в стране, — около 400 курительных трубок. При этом сам владелец, Савелий Колмановский — редактор, сценарист теле- и радиопередач, — оказался как раз из категории некурящих любителей трубок.
Квартиру Савелий Абрамович превратил в настоящий музей. Трубки-экспонаты развешаны на стенах, выставлены на полках серванта… Большие, маленькие, огромные, совсем крохотные… Деревянные, фарфоровые, пенковые, вересковые (из бриара), медные, из мамонтового бивня…
Среди увиденных у Колмановского трубок многие заслуженно могут претендовать на звание художественных произведений. Одна, например, имеет форму головы чибиса с мундштуком-клювом, а соседка ее выполнена в виде кабана, пронзенного насквозь копьем…
Какой-то мастер-озорник изваял керамический курительный аппарат очень схоже с фаллическим символом… К слову сказать, по словам Савелия Абрамовича, весьма популярен у изготовителей «трубочный эксклюзив» в форме пальцев руки, сложенных фигой.
Хозяин попросил обратить внимание на трубки, вырезанные из особого минерала — сепиолита («морской пенки»). Колмановский взял одну такую «люльку» с чашей, сделанной в форме женской головы, и предложил гостю, вооружившись лупой, чуть повернуть «пенковое чудо» в одну, в другую сторону. Удивительный эффект обнаружился сразу же: хитро вырезанная «дамочка» начала мне подмигивать!
Была продемонстрирована также «именная» трубка, сделанная в первой половине ХIХ века. На ней вырезаны инициалы «А. П.» Памятуя о пристрастии к «никотиновым забавам» нашего великого поэта Александра Пушкина, очень соблазнительно предположить, что данный антикварный экземпляр принадлежал именно ему. Однако, за неимением верных доказательств, коллекционер, подобные рассуждения сопровождал широкой улыбкой.
Зато в собрании Колмановского нашелся другой — уж точно «персонифицированный» экспонат. Фарфоровая трубка, была изготовлена в Германии в 1905 году. На ее глянцевом боку крошечными буковками написаны имена 69 резервистов, призванных в полк кайзеровской армии. На память о совместной службе эти господа заказали отдельную партию таких мемориальных трубок — ровно 69 штук, — чтобы, когда куришь, вспоминать своих товарищей по оружию поименно.
На вопрос — сколько стоит его собрание, Савелий Абрамович во время той далекой уже нашей с ним встречи ответить затруднился. Объяснил это тем, что часть экспонатов, находящихся в квартире, — подарки друзей и знакомых. Однако ясно: стоимость подобной коллекции весьма велика. Ведь даже типовая, серийная продукция знаменитой английской фирмы имеет цену от нескольких сотен до нескольких тысяч долларов за одну трубку. Эксклюзивные, старинные образцы могут «тянуть» уже на десятки тысяч.