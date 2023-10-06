Самки при выборе самца наблюдают за поведением подруг

Выбор самок той или иной популяции меняется из поколения в поколение. Женские особи предпочитают партнеров, внешность и поведение которых указывают на определенные генетические характеристики.

Науке известно, что женские особи могут копировать предпочтения самцов друг у друга, однако неизвестно, как это происходит и почему. Поэтому ученые из Университета штата Флорида в США решили провести исследование, в ходе которого разработали математическую модель выбора партнера.

Моделирование объяснило ранее непонятные особенности вариативности тех или иных особенностей, делающих самцов привлекательными для самок в природных условиях. Результаты представлены в журнале PLOS Biology.

Ученые выяснили, что спустя несколько поколений предпочтения самок приводили к тому, что редкие характеристики самцов становились распространенными, а следовательно менее привлекательными, чем были изначально. Такой процесс сменяемости предпочтений приводил к вариативности более симпатичных черт мужских особей.

Исследование показало, что выбор самок зачастую не связан с разумным подходом, а может быть случайным. По словам авторов работы, эти выводы согласуются с особенностями полового отбора в природе. Так, например, они объясняют быстрые эволюционные изменения и сохранение вариаций в мужских характеристиках и женских предпочтениях.

Ранее ученые из Университета штата Флорида выяснили, что гибель морских ежей приведет к уничтожению рифов Карибского моря.