Сами с соусами. Как страна подсела на майонез

«Конечно, тем, кто борется со своим весом, майонез не рекомендуется, — говорит врач-гастроэнтеролог и терапевт Константин Спахов. — Но на самом деле хороший майонез не столь вреден, как многие думают. Ведь классический рецепт включает растительное масло, яичный желток, горчичный порошок и лимонную кислоту или уксус — абсолютно натуральные компоненты. Желток — кладезь полезных веществ: белки, бета-каротин, ряд витаминов, лецитин (нейтрализует негативный эффект холестерина). Кстати, яйца уже давно реабилитировали, в исследованиях доказано, что они не повышают риск заболеваний сердца и сосудов. Да, жиров в майонезе действительно много — 65−70%. Но это меньше, чем в сливочном масле или сале, которые, в отличие от майонеза, предпочитают защищать, а не ругать. Плюс тут жиры растительные, они менее вредные, чем животные».