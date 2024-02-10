Сагаалган: особенности буддистского Нового года

Сагаалган (также Сагаан или «Белый месяц») — один из главных праздников буддистов Бурятии, который отмечается между концом января и серединой марта. Дата праздника плавающая и выпадает на первое весеннее новолуние по лунному календарю. В 2024 году это 10 февраля. В честь праздника знакомим вас с его исключительными особенностями и традициями.
1. У праздника «плавающая» дата
Традиционно первый день Сагаалгана объявляют выходным в регионах РФ, где проживает большое количество бурят: в Бурятии, Забайкальском крае, а также Усть-Ордынском Бурятском округе Иркутской области. Праздничное «расписание» на ближайшие годы выглядит следующим образом:
- 2024-й — 10 февраля
- 2025-й — 29 января
- 2026-й — 17 февраля
К слову, отмечают праздник в течение 30 дней.
2. Названием «Белый» праздник обязан молочным продуктам
Изначально кочевые монгольские племена отмечали Сагаалган осенью, когда скот приносил приплод. По одной из версий, праздничный носит «белое» имя из-за обилия молочных продуктов в это время. В XIII веке внук Чингисхана хан Хубилай, увлекшийся китайской астрологией, перенес празднование на конец зимы-начало весны.
Белый цвет у монголоязычных народов связан с понятиями добра, счастья, благополучия, честности и чистоты. А данный праздник считается самым благоприятным для проведения очистительных обрядов.
3. Обрядовое взаимное приветствие — важнее всего
В Сагаалган калмыки при встрече спрашивали: «Благополучно ли вышли из зимовки члены семьи и домашний скот?». Фраза сопровождалась особыми жестами, в зависимости от пола и возраста здоровающихся. К примеру, монголы, буряты и тувинцы во время «Белого месяца» делали следующий жест: младший (женщина мужчине, если они ровесники) протягивает старшему обе руки ладонями вверх, старший кладет в них сверху свои руки ладонями вниз, младший поддерживает старшего под локти.
В этом жесте — и уважение, и обещание помощи и поддержки. Ритуал такого приветствия невероятно важен, а продолжительность его действия настолько велика, что тувинцы могли не здороваться целый год, аргументируя это тем, что в «Белый месяц» они уже поздоровались.
Еще больше о празднике читайте в материале.
Олеся Маевская.