Сагаалган: особенности буддистского Нового года

В Сагаалган калмыки при встрече спрашивали: «Благополучно ли вышли из зимовки члены семьи и домашний скот?». Фраза сопровождалась особыми жестами, в зависимости от пола и возраста здоровающихся. К примеру, монголы, буряты и тувинцы во время «Белого месяца» делали следующий жест: младший (женщина мужчине, если они ровесники) протягивает старшему обе руки ладонями вверх, старший кладет в них сверху свои руки ладонями вниз, младший поддерживает старшего под локти.