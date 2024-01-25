Далеко не все жители нашей страны отпраздновали Новый год. В нескольких регионах России торжество все еще предстоит отметить. В этом году, 10 февраля, Калмыкия, Бурятия, Алтай, Тува и Забайкальский край отметят свой национальный Новый год — Сагаалган 2024. На стол вместо шампанского и оливье будут подавать кумыс и крестец барана. А праздновать главное событие года народ начнет не в полночь, а на рассвете.

Тувинцы называют этот праздник Шагаа, что означает «новый цикл». Калмыки — Цаган Сар, буряты — Сагаалган, алтайцы — Чага Байрам. На русский язык все версии переводятся как «белый месяц». Отмечают торжество и в соседней Монголии, и в Китае. И если в первой стране название созвучно с калмыцким — Цаган Сар, и имеет то же значение, то в Китае это знаменитый Чунь Цзе, который переводится как «праздник весны» и ознаменовывает начало всем известного года Дракона.

Точной даты у праздника Сагаалган нет, ежегодно она меняется в зависимости от лунного календаря. | Источник: АиФ Иркутск

Когда отмечается Сагаалган в 2024 году

Чтобы понимать важность данного события для наших восточных регионов, надо отметить, что там эта дата является официально нерабочим праздничным днем. Причем точной даты у торжества нет, поскольку ежегодно она меняется в зависимости от лунного календаря. В этом году праздник выпал на субботу, 10 февраля. В связи с чем выходной будет перенесен на понедельник, 12 февраля.

Поскольку этот праздник очень древний, изначально его отмечали монголы осенью, когда заканчивался сбор урожая. Но после покорения китайских территорий в XIII веке хан Хубилай перенес Новый год на весну, которая начиналась во второе новолуние после зимнего солнцестояния. Эта традиция сохранилась и по сей день. Праздник Белого месяца отмечают по лунному календарю в период между серединой января и окончанием февраля, в зависимости от дня, когда на небо восходит новая луна.

История праздника

Однозначно можно сказать, что главным событием, которое отмечалось восточными народами в белый месяц, было начало весны. Люди прощались с зимой, старым годом, начинали новую страницу в своей жизни. Вместе с природой вступали в новый сезон.

По свидетельствам путешественника Марко Поло, присутствовавшего на праздновании Сагаалгана во времена хана Хубилая, в XIII веке все действо сводилось к ношению белых одежд, подаче белой пищи и подношению белых даров великому правителю. Для гостей было организовано пиршество с большим размахом. И хотя хан исповедовал буддизм, никаких отсылок к ритуалам, относящимся к этой конфессии, описано не было.

Главная религиозная традиция празднования весны — Великий молитвенный фестиваль Монлам — зародилась в Тибете только в XV веке. Неизвестно, когда точно этот обряд перешел к другим народам, отмечающим Сагаалган. Но в конце концов, именно эта религия сохранила «белый месяц» до наших дней, несмотря на разделение стран, культур и народов. Например, калмыки, покинувшие восточный регион, унесли религиозные традиции на юг России и сохраняют их там по сей день.

По свидетельствам путешественника Марко Поло, в XIII веке все действо сводилось к ношению белых одежд, подаче белой пищи и подношению белых даров правителю. | Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Традиции и обычаи Сагаалгана

Примечательно, что Сагаалган смешал в себе сразу несколько восточных традиций, культур и религий. Потому многие ритуалы имеют разные смыслы. Например, название «белый месяц» у монголов подразумевало отсылку к периоду, когда во время сбора урожая делались кисломолочные заготовки. А в буддизме этот цвет подразумевал очищение от всего старого, начало нового, чистого пути. Бурятская культура наложила свой отпечаток на лунный Новый год, дополнив обряды своими смыслами.

Обряд очищения

Дугжууба — важная традиция, которой придерживаются буряты. Перед началом действа человек обтирается тканью или тестом: протирая лоб, он убирает дурные мысли, рот — очищается от плохих слов, грудь — чистит сознание, ладони — избавляется от нехороших поступков. Вытираются и больные места — для оздоровления. Далее лоскут относят в буддийский храм (дацан) и кидают в костер. Если обтирание было сделано тестом, из него следует слепить человечка и бросить в другой костер «соор», который будет гораздо крупнее по размеру, чем огонь для ткани. С помощью молитв во время обряда в дацане сжигается и негативная карма. Очищать следует и свое жилище. Перед праздником нужно сделать генеральную уборку дома, выкинуть все старые, сломанные вещи.

Традиционный подарок

С тех пор как в обычаи древнего монгольского праздника были вплетены буддистские традиции, самым главным подарком стал хадаг. Это полоска ткани, желательно из шелка, которая становится подношением в храме. Особенное значение имел цвет отрезка. Голубой считался символом спокойствия, а белый говорил о чистоте помыслов. Важным и по сей день остается старшинство: в первую очередь дары вручаются самым взрослым и уважаемым членам семьи.

Важным и по сей день остается старшинство: в первую очередь дары вручаются самым взрослым и уважаемым членам семьи. | Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Праздничный стол

В канун праздника накрывается стол. Перед алтарем с изображением божества зажигаются аромапалочки и лампадки. Обязательные блюда должны быть из разряда так называемой белой пищи. Это молочные продукты: сметана, творог, саламат и другие. Почетным гостям подается баранья голова — тоолэй. Так же выставляется мясной бульон, кровяная колбаса, блюда хошхоног и ореомог, которые готовятся из бараньих внутренностей. Выкладывается выпечка, например, идээ — башня коржей, приготовленных из слоеного теста.

Вечером вся семья садиться за стол в головных уборах и одежде, которая должна быть застегнута на все пуговицы. Хозяйка дома подносит чай божествам, а потом наливает чашку хозяину. Важно все праздничные дни есть очень много и сытно, чтобы весь год в доме был достаток.

Обряд Сан Салыры

Больше известен среди бурятских соседей — тувинцев. Глава семьи идет в отдаленную местность и разводит костер с помощью бересты и можжевельника, политого маслом. Когда огонь разгорается, мужчина кидает в него кусочки пищи, приготовленной для праздничного стола, и молится о благополучии своего рода.

Хозяйка дома готовит малый сан: разводит небольшой костер возле дома с помощью масла и можжевельника, встает перед ним на колени и просит духов защитить свою семью от болезней и напастей.

Служба в Дацане

Молитвы в буддийских храмах начинаются за три дня до начала Нового года. Первая из них возносится десяти божествам — защитникам Учения — дхармапалам. А следующие 15 дней после наступления весны торжественные службы (хурал) посвящены чудесам, которые сотворил Будда. Называется этот период Монлам. Каждый день чуда соответствует определенному году 12-летнего цикла в буддизме. В зависимости от года рождения верующие посещают одну из служб, которая принесет им наибольшую пользу. Например, людям, родившимся в год Овцы благоприятно посетить хурал на шестой день Монлама, поскольку в это время их молитвы будут иметь наибольшую силу.

Молитвы в буддийских храмах начинаются за три дня до начала Нового года. | Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Наступление Нового года

Считается, что до рассвета в первый день Сагаалгана в дом буддистов приходит божество Балдан-Лхамо, чтобы пересчитать всех живущих людей. Проспать его приход — значит упустить свое счастье. Поэтому важно бодрствовать в это время, быть умытым, подготовить подношение для духа и зажечь лампадку. На улице нужно оставить сэржем — чай, воду или молоко, которое будет использоваться божеством в качестве чернил для записи людей в этом доме.

Буддисты верят, что Новый год наступает на рассвете, в тот момент, когда в темноте можно различить пальцы на своих руках. После этого можно праздновать наступление Сагаалгана с родными и близкими. Первыми это делают дети, поздравляя самых старших членов семьи.

Запуск Хий Морина

Обязательно нужно привязать к крыше дома белые флажки с изображением животных так, чтобы они развивались на ветру. Дословно с бурятского Хий Морин переводится как «конь удачи». Это важный буддийский обряд, который привлекает энергию и благополучие в дом. Животные, которые изображаются на краях флажков, символизируют четыре стихии: тигр — воздух, снежный лев — землю, дракон — воду, птица — огонь.

Обязательно нужно привязать к крыше дома белые флажки с изображением животных так, чтобы они развивались на ветру. | Источник: Российская газета

Рецепты традиционных блюд

Ключевой момент в праздновании Сагаалгана — приготовление традиционных блюд бурятской кухни. В новогодние дни питанию придавали особенное значение. Помимо мяса и мучных изделий, на столе обязательно должны были находиться продукты белого цвета из молока. Это отсылка к изначальному монгольскому Цагаан Сар — дню, когда заканчивался сбор урожая. Тогда же и делались заготовки на зиму из кисломолочных продуктов, что и дало празднику название Белый месяц. Каждый народ добавил к столу свои любимые блюда: в Калмыки это джомба — чай с солью, молоком и бараньим жиром, а в Монголии ууц — блюдо из отварного бараньего крестца. Бурятский Сагаалган не обходится без знаменитых «пельмешек» бууз, «каши» саламат и десерта холисо.

Буузы

Это мясо, завернутое в тесто. От пельменей, хинкали и мантов их отличает форма и значение, которое ей придают. Внешне бууза напоминает юрту кочевника, у которой сверху находится отверстие, служащее дымоотводом для очага. Именно эту историю часто повторяют местные, когда рассказывают о своем коронном блюде.

Есть и другое значение. Тесто вокруг мяса лепится таким образом, чтобы вокруг отверстия было сделано 33 складки. Якобы столько их должно быть на одежде служителей буддизма. Впрочем, никаких подтверждений этой легенды нет, а вот на местные юрты буузы и вправду очень похожи.

Ингредиенты

На 6 порций понадобятся следующие продукты:

Ингредиенты

Количество

Мука 500 г Мясной фарш

700 г Яйцо 1 шт Лук 1 шт Вода 300 мл Соль, перец

По вкусу

Приготовление

1. Фарш смешать с мелко нарезанным луком, добавить 2−3 столовые ложки воды, соль и перец.

2. Замесить тесто из муки, воды, яйца и щепотки соли. Важно, чтобы оно стало мягким, упругим и не прилипало к рукам, когда будет готово.

3. Из теста нужно слепить колбаску и нарезать на одинаковые кусочки, которые раскатываются в круглые блинчики небольшой формы.

4. В каждый кусок теста кладется фарш и закрывается с помощью защипов.

5. Буузы помещают в смазанную маслом пароварку на 20−25 минут.

Внешне бууза напоминает юрту кочевника, у которой сверху находится отверстие, служащее дымоотводом для очага. | Источник: МК.RU Волгоград

Шанахан зоохэй

Это каша из муки, известная во всей стране под названием саламат. Только у кочевых племен не было засеянных пшеницей полей, поэтому вместо муки использовались перетертые корни растений. Сегодня в Бурятии данное блюдо относится к ритуальной белой пище, которая обязательно готовиться в Сагаалган.

Ингредиенты

Ингредиенты

Количество

Сметана 450 г Мука 4 ст. л Соль или сахар

По вкусу

Приготовление

1. Сметану довести до кипения в кастрюле на слабом огне.

2. Постепенно добавить муку при постоянном помешивании так, чтобы не образовалось комков.

3. По вкусу можно добавить немного кефира, масла, соли или сахара. Продолжать помешивать блюдо нужно до тех пор, пока по краям не появится румяная корочка.

Шанахан зоохэй- это каша из муки, известная во всей стране под названием саламат. | Источник: Российская газета

Холисо

Слово холисо с бурятского языка переводится как «смесь». Название, которое объясняет всю суть данного блюда: это единственное, что осталось неизменным в его рецепте. В былые времена для приготовления десерта использовались корни растения и перетертая сухая черемуха. Полученную консистенцию замораживали в виде пластинок, чтобы дольше хранить. Теперь компоненты и способы хранения значительно упростились.

Ингредиенты

Ингредиенты

Количество

Творог 350 г Печенье

300 г Варенье

100 г Сметана 200 г Сахар 1 ст

Приготовление

1. Печенье измельчить в блендере до состояния песка.

2. Творог просеять через сито. Блендером молочные продукты стараются не измельчать из уважения к белому месяцу.

3. К творогу добавить крошку печенья, варенье, сахар и сметану. Все тщательно перемешать в единую консистенцию и разложить по пиалам.

4. Можно употреблять сразу, либо заморозить.

В былые времена для приготовления десерта холисо использовались корни растения и перетертая сухая черемуха. | Источник: Секрет Фирмы

Что подарить близким на Сагаалган

Дарить подарки в честь Нового года — неизменный обряд среди всех народов и религий мира. Сагаалган — не исключение. Но именно этот национальный праздник имеет множество нюансов, что именно следует преподнести. Как уже говорилось выше, есть обязательный дар — хадак — отрезок ткани, который потом используется для молитвы в дацане. Помимо него, существует еще несколько подходящих вещей, которые имеют важное обрядовое значение.

Ткани

Любые подарки из шелка, меха, шерсти продолжают традицию вручения изделий из ткани с древних времен. Поскольку в Бурятии время празднования Белого месяца совпадает с суровыми зимами, наиболее удачными считаются подходящие к этому сезону предметы одежды: носки, варежки, шарфы. Для семейной пары можно купить комплект постельного белья. Людям в более зрелом возрасте дарятся тапочки, скатерть, плед или платок. А детям — мягкие игрушки.

Табак

Еще одна древняя традиция, которая зародилась в Монголии в этот праздник и дошла до наших дней, — дарение табака или обмен табакерками среди мужчин. Такой жест символизировал расположение и доброжелательный настрой между теми, кто меняется. Особенное значение в таком обычае имел материал, из которого была сделана коробочка. Большим почетом пользовались табакерки из желтого сердолика, которые обещали своему новому хозяину здоровье и энергию.

В современном мире дарение табака можно заменить чаем в интересной эксклюзивной упаковке. К обрядовым подаркам в этом стиле можно отнести и набор специй или ароматическое саше из сухоцветов. Также подойдут свечи или диффузоры с травяными запахами.

Танка

Говоря простым языком — это «буддистская икона». Она выполняется на ткани или холсте, который сворачивается в свиток. Самое популярное изображение на танке — Будда. Но в Сагаалган чаще принято было дарить символ долголетия и богатства — Белого старца. Это бурятский Дед Мороз, которого называют Сагаан Убген. Согласно легендам, он заглядывал в каждый дом в канун праздника, чтобы убедится, что все члены семьи в доме сытно поели. Если он видел голодного человека, то уходил недовольным. Это сулило несчастье.

Сегодня танка с изображением божества может показаться не самым практичным подарком. Но можно заменить ее современными настенными часами, копилкой, набором посуды с бурятскими орнаментами и другими предметами интерьера в буддийском стиле.

Продукты

Другая традиция, пришедшая в Сагаалган от кочевых народов, — дарение продуктов питания. Поскольку изначально эта дата была приурочена к празднованию сбора урожая, обмен между соседями тем, что удалось нажить за год, и считался вручением даров.

В наши дни это может быть продуктовая праздничная корзина или набор для приготовления национальных блюд. Подойдет и бытовая техника, например, пароварка. Поскольку в лунный Новый год принято накрывать праздничный стол и ходить по гостям, подходящим подарком станут приспособления для интересной подачи еды. Например, тажин или садж.

Вопросы и ответы

Лунный Новый год вобрал в себя религиозные и культурные особенности разных эпох и народов. Свой отпечаток наложил и современный счет времени. В европейской части нашей страны стало модно отмечать это событие по китайской традиции. Восточные же регионы России бережно хранят свои собственные обряды.

В каких субъектах РФ отмечают Сагаалган?

Праздник отмечают следующие субъекты РФ: Алтай, Бурятия, Забайкальский край, Иркутская область, Калмыкия, Тыва, а также Агинский Бурятский и Усть-Ордынский Бурятский округа.

Какие еще названия есть у праздника Сагаалган в России?

Регион Название Калмыцкая республика

Цаган Сар

Республика Тыва

Шагнын чаазы

Республика Алтай

Чага Байрам



Почему Сагаалган каждый год отмечается в разное время?

Из учебников истории мы помним, что единственным ориентиром во времени в древности были небесные светила и природные явления. Только так люди определяли, когда пора сажать или собирать урожай, и сколько времени прошло на земле. Многие старики еще помнят древний обычай: поскольку дни рождения раньше не отмечались, у многих народов Азии было заведено прибавлять один год к своему возрасту в первый день Нового года. Сагаалган традиционно определялся по фазам Луны. А мы живем по григорианскому календарю, который основан на цикле обращения Земли вокруг Солнца. И если лунный месяц длится 29 с половиной суток, то «солнечные» месяца меняются от 28 до 31 суток в течение года. Именно это расхождение не дает точного совпадения дат, поэтому они постоянно сдвигаются.

Сагаалган - главное торжество восточных народов, поэтому все обряды и традиции длятся до месяца. | Источник: Российская газета

Сколько дней длится Сагаалган?

Это главное торжество восточных народов, поэтому все обряды и традиции длятся до месяца. За три дня до наступления праздника начинается подготовка: люди посещают храм, готовят угощения, убирают свое жилище. Следующие три дня отмечается сам Новый год: все ходят друг к другу в гости, проводят время с родными и близкими.

По буддийским обычаям, с первого дня новолуния начинается Великий молитвенный фестиваль Монлам, который длится 15 дней во всех местных храмах. Каждый день молитв посвящен чудесам, которые по легенде сотворил Будда, что привело многие народы к вере в его наставничество.

Почему китайский Новый год не совпадает с бурятским?

Дело в том, что в даты вмешался современный григорианский календарь и часовые пояса. Поскольку отмечаются оба праздника во второе новолуние после зимнего солнцестояния, и те, и другие отталкиваются именно от даты, от которой отсчитывают новую луну. Например, зимнее солнцестояние в Китае в 2022 году пришлось на 21 декабря по григорианскому календарю. А первое новолуние случилось в ночь на 23 декабря. Соответственно, второе новолуние произошло рано — 22 января, когда и отмечался Китайский Новый год. А в России солнцестояние было 22 декабря, и в ту же ночь взошла новая луна. Поскольку событие случилось день в день, было принято считать новолуние 22 января первым, а отмечать Новый год в следующее лунное рождение, 21 февраля. Зато в 2024 году даты праздника совпали, поскольку новая луна не маячила на горизонте в дни солнцестояния в декабре 2023 года и не мешала отсчитывать ее фазы от этого дня.

На территории России проживает почти 200 национальностей со своими традициями и конфессиями. Это фактически множество маленьких стран, каждая из которых соблюдает не только свои национальные, но и русские традиции и законы. Отдавая дань уважения нашим соотечественникам в важный для них день, мы напоминаем им и самим себе, что мы едины, несмотря на различия в культурных особенностях. А значит, с наступающим Новым годом, дорогие земляки!