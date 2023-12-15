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16:13 (мск), источник: RT на русском

С удовольствием заменили бы корпоратив на премию по итогам года 33% россиян

Аналитики провели опрос и выяснили, как россияне относятся к корпоративам. Результаты исследования имеются в распоряжении RT.

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Источник: Freepik

Так, 46% россиян с «ужасом» думают об участии в корпоративе, говорится в исследовании в рамках проекта «HR Lab. — Лаборатория HR Инноваций» и платформы «Академия здоровья» для «АльфаСтрахования».

При этом 22% отмечают, что если раньше корпоратив был праздником, то сейчас превратился в «обязаловку».

В целом, как рассказали специалисты, корпоратив будет у 63% опрошенных.

«37% рассказали, что явка на него фактически “добровольно-принудительная”. При этом готовы ходить на подобные мероприятия 77% участников исследования, но только в случае, если это будет исключительно добровольным решением», — подчёркивается в результатах опроса.

По словам 62% участников, на корпоративах есть алкоголь. Но не употребляют его вообще 41% опрошенных.

«27% из них категорически не хотят пить при руководстве и боятся за последствия. 14% хоть раз в жизни жалели, что не смогли вовремя остановиться. 5% уволились с предыдущего места работы из-за последствий чрезмерного употребления алкоголя на коллективном празднике», — отметили эксперты.

С удовольствием заменили бы нежеланный праздник на премию по итогам года 33% респондентов.

Всего в опросе, который предполагал множественный выбор ответа, приняли участие более 1,3 тыс. человек.

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