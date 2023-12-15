С позиции силы небесной. Перелёт Чкалова сделал Россию лидером в Арктике

Вокруг этой трагедии возникло едва ли не больше слухов, чем вокруг обстоятельств гибели Юрия Гагарина. Что объяснимо: с «покорителем неба» сумел сравняться по масштабам всенародной славы и любви только «покоритель космоса». Однако любители слухов не понимают одной вещи. Установка на поиск виноватых и особенно намёки, что смерть героя была кому-то выгодна, рано или поздно приводят к тому, что именно смерть заслоняет собой всё остальное и начинает восприниматься как самое важное, что произошло в жизни этого человека.

Пост сдал

В случае с Чкаловым примерно так дело и обстоит. Главный подвиг лётчика — первый в истории беспосадочный перелёт из СССР в США через Северный полюс — старательно пытаются обесценить. Общим местом стало рассуждение: «Полюс как объект интереса со стороны авиаторов утратил своё значение ещё в конце 1920-х годов. Никаких сведений о том, чтобы в этот период кто-либо из иностранных лётчиков планировал подобные перелёты, нет, а лететь для того, чтобы проложить трассу будущих маршрутов, было прежде­временно». Внушается мысль, что это обычная для СССР практика — гордиться дутыми достижениями.

На самом деле именно Арк­тика в целом и Северный полюс в частности тогда серьёзно интересовали и учёных, и авиа­торов, и мировую общественность. Одним из самых крутых пилотов США считался Уайли Пост — в 1933 году он совершил первый в истории кругосветный перелёт. А в 1935 году обратил своё внимание на Арк­тику. По одним данным, Пост планировал стартовать с Аляски и, пролетев по акватории Севморпути, достичь Красноярска. По другим — намеревался лететь через полюс — из Сиэтла в Архангельск. Однако пилот разбился в самом начале полёта, вблизи американского мыса Барроу.

А в СССР Арктикой не просто интересовались — над её освоением работали. Авиация могла сыграть в этом деле ключевую роль. И трансполярный перелёт Чкалова был вовсе не авантюрой, а частью грандиозной операции, которая устанавливала безусловный отечест­венный приоритет в освоении этих мест.

Делай раз. На острове Рудольфа, самой северной точке СССР, где ещё в 1914 году был похоронен русский полярный исследователь Георгий Седов, в 1936 году создаётся постоянно действующая база с аэродромом и метеостанцией.

Делай два. В мае 1937 года оттуда вылетают 4 тяжёлых самолёта АНТ-6, доставившие к Северному полюсу команду и оборудование первой в мире дрейфующей полярной станции.

Делай три. Одной из основных задач главы станции, Ивана Папанина, обосновавшегося на дрейфующей льдине 21 мая 1937 года, является радио- и метеорологическая поддержка перелёта.

Делай четыре. Самолёт АНТ-25 с экипажем из трёх человек — Валерия Чкалова, Георгия Байдукова и Александра Белякова — вылетает с аэродрома Щёлково 18 июня­ 1937 года, точно зная, что минимум до Северного полюса метеосводки будут поступать регулярно.

Под капотом самолёта

Когда перелёт завершился и русские герои были приняты высшими должностными лицами США, Чкалов не преминул подпустить в адрес «всесильной Америки» тонкую шпильку. Госсекретарь США Корделл Халл поинтересовался мнением пилота о возможности установки воздушного сообщения через полюс. Тот ответил:

Думаю, что это может стать реальностью при значительном увеличении высоты полёта, скажем, до 9−10 километров, при крейсерской скорости машины 300−400 километров в час и, наконец, создании в канадской части Америки ряда полярных баз типа нашей базы на острове Рудольфа.

Америка, не располагавшая полярными базами подобного класса, чуть ли не впервые ощутила себя в роли догоняющей стороны.

А вот об авиапромышленном потенциале США Чкалов, выступая на приёме в торговой палате Портленда с ответным словом, высказался с уважением:

Всему этому мы учимся у всех, и в первую очередь у вас. Но мы даём слово не только вас догнать в соревновании за развитие техники, но и перегнать.

Речь транслировалась по радио, но и без того уже было известно, что в чём-то отечественный авиапром как минимум не уступает американскому. Впечатлял самолёт АНТ-25, осиливший невиданный перелёт. Не меньше впечатлял и его двигатель. Американская пресса была уверена, что мотор на самолёте стоит западный, поскольку «всем известно», что СССР по части авиадвигателей испытывал большие проблемы. Поэтому Чкалов, общаясь с западными журналистами, открыл капот самолёта и предъявил отечест­венный двигатель М-34РД оригинальной конструкции Александра Микулина. Фото двигателя печатались в газетах рядом со снимками экипажа. В 1934 году этот мотор демон­стрировался на Международной авиавыставке в Копенгагене, а в 1935 году — в Милане. Тогда часть иностранных специалистов усомнилась, что мотор отвечает заявленным характеристикам. Теперь в этом сомнений не было ни у кого…

«Что вы натворили!»

Согласно стенограммам выступлений Чкалова перед парт­активом города Горького, что были рассекречены в 2007 году, чуть ли не первыми словами Сталина при встрече вернувшегося из Америки экипажа АНТ-25 были: «Вы, наверное, и сами не знаете, что натворили!».

А «натворили» русские лётчики во главе с Чкаловым буквально невероятное. Их беспрецедентный, а, по мнению некоторых, ещё и «бесцельный» перелёт серьёзно повлиял на расклад сил в мире. СССР воспринимался страной горлопанов, которые не способны создавать что-либо дельное, а могут лишь трезвонить об успехах своих пятилеток. Германия же, где к власти в 1933 году пришли нацисты, пока ещё не воспринималась как опасность, а Гитлер производил впечатление респектабельного политика. Между тем в США был весьма популярен лётчик Чарльз Линдберг, впервые в истории перелетевший Атлантический океан в одиночку. Он считался неформальным лидером общественного мнения и даже конкурентом президента Франклина Рузвельта на ближайших выборах. А ещё Линдберг открыто симпатизировал нацистам и агитировал за союз США и Третьего рейха.

Но русский парень 33 лет с обаятельной улыбкой, прилетевший в Америку с жестом доброй воли и совершивший по дороге невероятные подвиги, покорил сердца американцев и потеснил с условного олимпа Чарльза Линдберга. А «большие дяди в больших кабинетах» делали далекоидущие выводы. Иметь в потенциальных союзниках слабую страну — перспектива сомнительная. Но если промышленность этой страны наглядно демонстрирует успехи в такой сложной отрасли, как авиастроение, с такими можно вести дела. Последствия этих выводов сказались в 1941 году, когда была создана Антигитлеровская коалиция.

Именно в этом и был смысл трансполярного перелёта Валерия Чкалова. А не в дешёвой показухе.

Речь Чкалова транслировалась по радио, но и без того уже было известно, что в чём-то отечественный авиапром как минимум не уступает американскому. Самолёт АНТ-25, осиливший невиданный перелёт, впечатлял.

Константин Кудряшов