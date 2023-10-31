С какого возраста нужно начинать сдавать кровь на холестерин?

То, что не нужно проверять уровень холестерина до 40 лет, — это миф. Даже здоровым людям и тем, кто младше 40 лет, рекомендуется периодически отслеживать этот показатель. Об этом предупреждают специалисты Роспотребнадзора.

Зачем проверять уровень холестерина?

При увеличении уровня холестерина крови происходит накопление бляшек в сосудах. Опасность этого процесса заключается еще и в том, что он обычно не имеет симптомов. Как правило, они начинают проявляться уже тогда, когда избыток холестерина приводит к повреждению и закупорке кровеносных сосудов, а также к нарушению работы сердца. Следствием этого могут быть стенокардия, инфаркт миокарда и даже внезапная смерть. Поэтому ждать симптомов повышенного холестерина нельзя, необходимо периодически сдавать анализ на определение уровня этого показателя.

С какого возраста нужно проверять уровень холестерина?

Уровень общего холестерина в крови определяют в ходе диспансеризации начиная с 18 лет. Однако исследования на холестерин проводят и в более раннем возрасте — детям и подросткам с нарушениями липидного обмена или с наследственной (семейной) гиперхолестеринемией.

Кому нужно проверять холестерин?

Вопреки распространенному убеждению, регулярно сдавать кровь на холестерин нужно не только мужчинам, но и женщинам. Некоторые состояния могут влиять на этот показатель именно у женщин: беременность, грудное вскармливание, менопауза, гормональные изменения. Кроме того, повышенный холестерин — это основная причина болезней сердца, а они случаются у женщин и мужчин примерно с одинаковой частотой.

Отслеживать показатель холестерина нужно людям с любой массой и телосложением, а не только тем, у кого лишний вес. Дело в том, что на уровень холестерина влияет не только вес, но и множество других факторов: генетическая предрасположенность, питание, физическая активность, курение и употребление алкоголя, состояние щитовидной железы, прием лекарств, стресс.

Как часто нужно проверять холестерин?