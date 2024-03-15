С какого возраста можно работать курьером?

— Возраст начала трудовой деятельности зависит от обязанностей и занятости на работе. Потенциально можно устроиться на неполный рабочий день даже с 14 лет. Но нельзя брать подростка на должность, предполагающую материальную ответственность. Если клиент расплачивается за заказ наличными курьеру, то в этом случае трудоустройство возможно только с 18 лет. Если же заказ оплачивается заранее на сайте, работа не требует ношения тяжестей, то курьером может устроиться подросток уже с 14 лет. При этом с 16 лет можно самостоятельно заключать трудовой договор, а с 14 — только с согласия родителей.