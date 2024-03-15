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С какого возраста можно работать курьером?

Что требуется для заключения трудового договора с несовершеннолетним.
Источник: РИА "Новости"

На этот вопрос ответила юрист Ирина Лукьянова:

— Возраст начала трудовой деятельности зависит от обязанностей и занятости на работе. Потенциально можно устроиться на неполный рабочий день даже с 14 лет. Но нельзя брать подростка на должность, предполагающую материальную ответственность. Если клиент расплачивается за заказ наличными курьеру, то в этом случае трудоустройство возможно только с 18 лет. Если же заказ оплачивается заранее на сайте, работа не требует ношения тяжестей, то курьером может устроиться подросток уже с 14 лет. При этом с 16 лет можно самостоятельно заключать трудовой договор, а с 14 — только с согласия родителей.

С какого возраста можно принимать на работу?

Возраст, с какого дети могут официально трудиться, прописан в статье 63 Трудового кодекса РФ. До 14 лет закон разрешает привлекать подростков для работы в производстве кино, рекламы, театре, цирке. Но принять на работу их могут только при наличии разрешения родителей (или опекунов) и органов опеки.

В 14−15 лет подросток может быть принят на так называемую «легкую» работу (то есть такую, которая не причиняет вреда его физическому и нравственному развитию, здоровью). В 14 лет еще требуется разрешение одного из родителей (опекунов), в 15 работник уже может подписывать договор самостоятельно. При оформлении подростка, который продолжает учебу в школе, должно соблюдаться условие: работать он может в свободное от получения образования время.

С 16 лет подросток может подписывать трудовой договор самостоятельно, без разрешения взрослых.

В каких сферах могут трудиться подростки?

По мнению продюсера платформы по профориентации подростков в креативных индустриях Uteens Натальи Рогаль, подросткам подойдет работа в сфере цифровых технологий. Одним из таких направлений может стать помощь в администрировании соцсетей или мессенджеров, а также создание сайтов и презентаций.

Помимо этого, молодым людям можно рассмотреть видеопродакшн — работу в кадре или с камерой, монтажом и обработкой. Еще одна подходящая сфера — киберспортивные соревнования. «Киберспорт сейчас не просто канал заработка. Это возможность собрать армию фанатов, посетить другие города и страны. Производители компьютерного железа постоянно ищут среди титулованных геймеров потенциальных амбассадоров бренда, предлагают прибыльные контракты. И все это сочетается с постоянным развитием у киберспортсменов логики, стратегического мышления, навыков командной работы», — отметила Натальи Рогаль.

ИТ-специальности также могут стать началом карьеры подростков. Можно для начала попробовать себя в программировании или веб-дизайне.