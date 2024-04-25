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С 1 мая вступают в силу новые правила продажи продуктов в магазинах

Покупателей ждут нововведения.

Источник: РИА "Новости"

В России с 1 мая вступают в силу новые правила продажи продуктов. Покупателей предупредили о нововведении.

С 1 мая на кассе смогут заблокировать продажу молочной продукции — йогуртов, творога или молока и т. п., если у них истек срок годности.

Пока обязанность проверять молочные продукты в системе «Честный знак» будет только у сетевых магазинов, у которых от 50 точек, а с осени систему хотят запустить везде, где продается «молочка».

Такие же правила для крупных сетей с 1 мая 2024 года будут действовать по бутилированной воде.

Еще одно новшество: с 1 мая вырастут акцизы на алкоголь с объёмной долей этилового спирта более 9%, тихие, игристые вина, в том числе, российское шампанское.

Последнее изменение касается красной и черной икры. С 1 мая деликатес должны маркировать, но в продаже останутся остатки немаркированной икры — до истечения ее срока годности.