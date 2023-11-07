С 1 декабря появятся новые штрафы: Кому они грозят и сколько составят

Вступил в силу Федеральный закон № 505-ФЗ «О внесении изменений в статью 14.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» с изменениями в КоАП РФ. Он предусматривает новые составы административных правонарушений в ст. 14.8 КоАП РФ за нарушение прав потребителей. В частности, за навязывание дополнительных товаров, работ или услуг за отдельную плату. За это предусмотрена ответственность в виде административного штрафа на должностных лиц в размере от 2000 до 4000 рублей; на юридических лиц — от 20 000 до 40 000 рублей. Об этом рассказал ведущий юрист «Европейской юридической службы» Валентин Лупу.

Он отметил, что также вводятся штрафы за необоснованный отказ в рассмотрении требований потребителя, связанных с нарушением его прав, либо уклонение от рассмотрения таких требований. Для должностных лиц они составляют от 15 000 до 30 000 рублей, для юридических лиц — от 100 000 до 300 000 рублей.

— Ранее за неисполнение обязанности продавца ответить на претензию потребителя привлекали по ст. 14.15 КоАП РФ. По ней штрафы были существенно ниже: для должностных лиц — от 1000 до 3000 рублей, а для юридических лиц — от 10 000 до 30 000 рублей, — пояснил Валентин Лупу.

С 1 декабря в перечень неисправностей автомобилей, при которых запрещается их эксплуатация, будет добавлено использование летней резины зимой. Соответственно, за такое нарушение будет установлен штраф в размере 500 рублей. Об этом рассказал вице-президент Ассоциации юристов по регистрации, ликвидации, банкротству и судебному представительству Владимир Кузнецов.

С 1 сентября 2023 года вступил в силу новый перечень неисправностей, при которых запрещается эксплуатация транспортного средства. В частности, в зимний период (декабрь, январь, февраль) на легковых автомобилях и грузовиках с массой не более 3,5 т должны использоваться зимние шины. Поэтому за использование летних шин с 1 декабря 2023 года водители будут привлекаться к ответственности по ч. 1 ст. 12.15 КоАП РФ в виде предупреждения или административного штрафа 500 рублей. Об этом рассказал Валентин Лупу.

Таким образом, ужесточается контроль и за состоянием транспорта, и за соблюдением ПДД. Всё это должно способствовать повышению уровня безопасности на дорогах. В то время как зимой запрещается ездить на летней резине, летом запрещается использовать зимнюю. Такое пояснение сделала эксперт ОЮЦ «Парфенон» Диана Суворова.