РЖД запускает поезд со спа-вагоном

Запуск обновленного состава, двигающегося через весь Кавказ, запланирован на 26 апреля. Спа-вагон станет первым подобным в России. Туристам будут доступны инфракрасная сауна, душевые и зона релакса.
Попасть в чудо-вагон можно только по предварительной записи. Услуги спа будут доступны во время движения поезда, минимальное время пребывания — 1,5 часа. Вместимость сауны — 6 человек.
Посещение спа-зоны возможно за отдельную плату, однако сколько будут стоит услуги на сайте РЖД не указано. При этом в стоимость будут входить принадлежности для душа, а также травяной чай и снеки.
Туристический маршрут «Жемчужина Кавказа», в рамках которого будет курсировать состав со спа-вагоном, включает в себя следующие пункты:
- Москва / Ростов-на-Дону,
- Майкоп,
- Владикавказ,
- Грозный,
- Дербент / Махачкала,
- Нальчик,
- Москва / Ростов-на-Дону.
Длительность путешествия — 7 дней, цены стартуют от 31 тысячи рублей с отправлением из Ростова-на-Дону и от 43 тысяч рублей с отправлением из Москвы.
Мария Соколова