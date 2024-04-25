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РЖД запускает поезд со спа-вагоном

Необычный состав будет курсировать по туристическому маршруту «Жемчужина Кавказа».

Источник: РЖД

Запуск обновленного состава, двигающегося через весь Кавказ, запланирован на 26 апреля. Спа-вагон станет первым подобным в России. Туристам будут доступны инфракрасная сауна, душевые и зона релакса.

Попасть в чудо-вагон можно только по предварительной записи. Услуги спа будут доступны во время движения поезда, минимальное время пребывания — 1,5 часа. Вместимость сауны — 6 человек.

Посещение спа-зоны возможно за отдельную плату, однако сколько будут стоит услуги на сайте РЖД не указано. При этом в стоимость будут входить принадлежности для душа, а также травяной чай и снеки.

Туристический маршрут «Жемчужина Кавказа», в рамках которого будет курсировать состав со спа-вагоном, включает в себя следующие пункты:

  • Москва / Ростов-на-Дону,
  • Майкоп,
  • Владикавказ,
  • Грозный,
  • Дербент / Махачкала,
  • Нальчик,
  • Москва / Ростов-на-Дону.

Длительность путешествия — 7 дней, цены стартуют от 31 тысячи рублей с отправлением из Ростова-на-Дону и от 43 тысяч рублей с отправлением из Москвы.

Мария Соколова