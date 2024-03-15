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РЖД показали дизайн поезда для высокоскоростных магистралей

РЖД показали дизайн поездов, которые планируют запустить на высокоскоростных магистралях. Эскизы пресс-служба компании предоставила ТАСС.
Источник: РЖД

Высокоскоростные поезда будут черно-серебряных цветов. Кроме того, их передняя часть имеют более острую и обтекаемую форму, чем у стандартных поездов.

Такие поезда планируют запустить по магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом. Как уточнили в пресс-службе РЖД, они будут разгоняться до 400 км/ч. Время поездки между городами составит примерно 2 часа 15 минут.

Накануне президент России Владимир Путин по видеосвязи дал старт строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва—Санкт-Петербург. Стоимость строительства основного участка Петербург—Зеленоград Минтранс оценивал в 1,7 трлн руб. На соединение магистрали с Москвой РЖД планирует потратить еще 200 млрд руб. Строительство магистрали планируют завершить к 2027 году.