РЖД показали дизайн поезда для высокоскоростных магистралей

Высокоскоростные поезда будут черно-серебряных цветов. Кроме того, их передняя часть имеют более острую и обтекаемую форму, чем у стандартных поездов.
Такие поезда планируют запустить по магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом. Как уточнили в пресс-службе РЖД, они будут разгоняться до 400 км/ч. Время поездки между городами составит примерно 2 часа 15 минут.
Накануне президент России Владимир Путин по видеосвязи дал старт строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва—Санкт-Петербург. Стоимость строительства основного участка Петербург—Зеленоград Минтранс оценивал в 1,7 трлн руб. На соединение магистрали с Москвой РЖД планирует потратить еще 200 млрд руб. Строительство магистрали планируют завершить к 2027 году.