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РЖД обновят интерьер «Сапсанов»

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. РЖД планируют продолжить модернизацию поездов «Сапсан»: в частности, обновить интерьер, поставить новые кресла в бизнес и первом классе, улучшить спинки сидений в эконом-классе, установить везде розетки, сообщил в интервью РИА Новости начальник дирекции скоростного сообщения РЖД Антон Петров.
Источник: РИА "Новости"

Он напомнил, что РЖД в 2019 году запустили модернизацию «Сапсанов», и интерьер у части поездов был обновлен.

«В планах улучшить освещение, заменить кресла в первом и бизнес-классе, улучшить геометрию спинки кресел в эконом-классе, установить везде розетки, изменить интерьер вагона-бистро, оборудовать в тамбурных зонах специальные опорные сиденья для удобства пассажиров. То есть повторим все то, что уже было реализовано в модернизированных и новых поездах», — сообщил Петров.

По его словам, РЖД вместе со специалистами «ВСМ-Сервис» проводят модернизацию без участия производителя — немецкого концерна Siemens, который в 2022 году заявил об уходе из России.

«Взять, например, кресла первого класса. Изначально мы хотели, чтобы в “Сапсане” появились кресла капсульного типа, но у производителя не нашлось поставщика, который смог бы реализовать что-то подобное. Когда Siemens отказались поставлять оставшиеся поезда из третьей партии, у нас на один “Сапсан” успели прийти новые кресла, а еще на три — нет. Мы были вынуждены установить в первый вагон кресла бизнес-класса. Тогда же приступили к созданию кресла для первого класса в России», — сообщил глава дирекции.

Он уточнил, что новому креслу для первого класса осталось пройти процедуры согласования и сертификации.

«В целом кресла похожи на те, что есть сейчас, но только еще комфортнее… Планируем начать работы по установке в этом году и модернизировать три поезда. Сегодня в процентном соотношении почти 50% парка — это поезда в новом интерьере. Теперь наша задача модернизировать еще 50% парка», — рассказал о планах Петров.