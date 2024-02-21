РЖД обновят интерьер «Сапсанов»

«Взять, например, кресла первого класса. Изначально мы хотели, чтобы в “Сапсане” появились кресла капсульного типа, но у производителя не нашлось поставщика, который смог бы реализовать что-то подобное. Когда Siemens отказались поставлять оставшиеся поезда из третьей партии, у нас на один “Сапсан” успели прийти новые кресла, а еще на три — нет. Мы были вынуждены установить в первый вагон кресла бизнес-класса. Тогда же приступили к созданию кресла для первого класса в России», — сообщил глава дирекции.