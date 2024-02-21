РЖД обновят интерьер «Сапсанов»

Он напомнил, что РЖД в 2019 году запустили модернизацию «Сапсанов», и интерьер у части поездов был обновлен.
«В планах улучшить освещение, заменить кресла в первом и бизнес-классе, улучшить геометрию спинки кресел в эконом-классе, установить везде розетки, изменить интерьер вагона-бистро, оборудовать в тамбурных зонах специальные опорные сиденья для удобства пассажиров. То есть повторим все то, что уже было реализовано в модернизированных и новых поездах», — сообщил Петров.
По его словам, РЖД вместе со специалистами «ВСМ-Сервис» проводят модернизацию без участия производителя — немецкого концерна Siemens, который в 2022 году заявил об уходе из России.
«Взять, например, кресла первого класса. Изначально мы хотели, чтобы в “Сапсане” появились кресла капсульного типа, но у производителя не нашлось поставщика, который смог бы реализовать что-то подобное. Когда Siemens отказались поставлять оставшиеся поезда из третьей партии, у нас на один “Сапсан” успели прийти новые кресла, а еще на три — нет. Мы были вынуждены установить в первый вагон кресла бизнес-класса. Тогда же приступили к созданию кресла для первого класса в России», — сообщил глава дирекции.
Он уточнил, что новому креслу для первого класса осталось пройти процедуры согласования и сертификации.
«В целом кресла похожи на те, что есть сейчас, но только еще комфортнее… Планируем начать работы по установке в этом году и модернизировать три поезда. Сегодня в процентном соотношении почти 50% парка — это поезда в новом интерьере. Теперь наша задача модернизировать еще 50% парка», — рассказал о планах Петров.