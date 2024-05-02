Рыжий кот Нуранг из аэропорта Суварнабхуми в Бангкоке стал звездой соцсетей

В одном из крупнейших аэропортов юго-восточной Азии, Суварнабхуми, поселился рыжий кот по кличке Нуранг. Ему всего девять месяцев, а он уже звезда коротких видео в соцсетях. Прославили котика туристы, которые прилетают в Бангкок, чтобы оттуда добраться до морских курортов Таиланда.
Рыжий Нуранг вообще-то к аэропорту имеет мало отношения. Он питомец 31-летней местной жительницы по имени Канокпорн (Kanokporn). Ее парень работает в туркомпании и часто встречает в Суварнабхуми группы туристов из Китая и Вьетнама. Канокпорн иногда тоже приезжает в аэропорт и помогает молодому человеку. Но отсутствие хозяйки дома очень не понравилось Нурангу. Однажды, вернувшись из аэропорта, она увидела беспорядок, который учинил в ее комнате рыжий питомец, показав свое недовольство из-за нескольких часов одиночества.
С тех пор Нуранг стал аэропортовским котом. Теперь он фотографируется с туристами и приводит их в восторг, ловко бегая по поручням эскалаторов, а когда устает от этих непростых обязанностей, спит в багажной тележке. Еще Нуранг очень любит кататься на мотоцикле, сидя в корзинке спереди, и любоваться дорогой во время пути в аэропорт и обратно, рассказала Конакпорн тайским журналистам.
Нуранга легко заметить в аэропорту благодаря ошейнику с яркой подсветкой. Но он и не думал скрываться от желающих пообщаться. Всем, кто хочет, Нуранг позволяет гладить себя и делать фото. Если так пойдет и дальше, скоро Нуранга можно будет назвать коллегой собак-психотерапевтов из аэропорта Сабиха Гекчен в Стамбуле.