Рыжий Нуранг вообще-то к аэропорту имеет мало отношения. Он питомец 31-летней местной жительницы по имени Канокпорн (Kanokporn). Ее парень работает в туркомпании и часто встречает в Суварнабхуми группы туристов из Китая и Вьетнама. Канокпорн иногда тоже приезжает в аэропорт и помогает молодому человеку. Но отсутствие хозяйки дома очень не понравилось Нурангу. Однажды, вернувшись из аэропорта, она увидела беспорядок, который учинил в ее комнате рыжий питомец, показав свое недовольство из-за нескольких часов одиночества.